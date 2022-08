რას პასუხობს აზოვის პოლკი რუსეთს „ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებაზე“

რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ უკრაინის აზოვის პოლკი „ტერორისტულ ორგანიზაციად“ გამოაცხადა. „ბიბისის“ თანახმად, „აზოვის“ საქმიანობა აკრძალულია რუსეთის ტერიტორიაზე.

მედიაში გავრცელებული ცნობებით, შეხვედრა დახურულ სხდომაზე გაიმართა. უკრაინული მედიაგამოცემა Babel-ი წერს, რომ რუსეთის ფედერაციის გენერალურმა პროკურატურამ შესაბამისი სარჩელი მაისში შეიტანა. ამის შემდეგ, დეპარტამენტის მოთხოვნით, სასამართლო სხდომა კიდევ ორჯერ გადაიდო.

აღნიშნულს გამოეხმაურა თავად „აზოვის“ პოლკი. ტელეგრამზე გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ

„აზოვი“ მოუწოდებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტსა და იმ ქვეყნების უფლებამოსილ ორგანოებს, რომლებიც „თავს ცივილიზებულად მიიჩნევენ“, რუსეთი ტერორისტულ ქვეყნად აღიარონ.

„ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დაისაჯოს ეს სამარცხვინო იმპერია, რომელიც ცივილიზებულ სამყაროს ყოველდღიურად ემუქრება ბირთვული იარაღით განადგურებით, რომლის პრეზიდენტმაც თქვა, რომ „მოწინააღმდეგეებს თავიანთ ფლიგელებში დახოცავს“, [რომელმაც] ააფეთქა სახლები საკუთარ მოქალაქეებთან ერთად, მომწამვლელი გაზით გაგუდა საკუთარი და სირიელი ქალები და ბავშვები.

მთელი მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს ტერორისტული სახელმწიფოს წინააღმდეგ!

დიდება უკრაინას!

გამარჯვება ჩვენია!“, – ვკითხულობთ „აზოვის“ ოფიციალურ სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ განცხადებაში.

👆🏼 The Supreme Court of Russia recognized the “Azov” regiment as a “terrorist organization”.

This pathetic empire, which every day threatens to destroy the civilized world with nuclear weapons, whose president said he will “slay his opponents in their outhouse”, blew up houses👇🏼

— АЗОВ (@Polk_Azov) August 2, 2022