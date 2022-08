რუსეთის სისხლიანი დანაშაულის მასშტაბი ასჯერ აღემატება ყველა ცნობილი ავაზაკისას? – პოდოლიაკი

„დროა ოფიციალურად ვუწოდოთ შავს შავი, რუსეთი ტერორისტული სახელმწიფოა“, – უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი ავღანეთში აშშ-ის მიერ განხორციელებული საჰაერო დარტყმის შედეგად „ალ-ქაიდას“ ლიდერის აიმან ალ-ზავაჰირის მოკვლას გამოეხმაურა.

პოდოლიაკის თქმით, თუ თითქმის არავის სურს „ალ-ქაიდასა“ და სხვა ტერორისტულ ჯგუფებთან დიპლომატიური ურთიერთობა, გაურკვეველია, რატომ ინარჩუნებს დასავლეთი რუსეთთან დიპლომატიურ ურთიერთობას.

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველმა, კიდევ ერთხელ მოითხოვა რუსეთის ტერორისტულ ქვეყნად აღიარება.

„ძნელად, რომ ვინმეს სურდეს დიპლომატიური ურთიერთობა „ალ-ქაიდასთან“, ISIS-თან ან „ჰეზბოლასთან“. მაშ, რატომ აქვს დასავლეთს დიპლომატიური ურთიერთობა ქვეყანასთან, რომლის სისხლიანი დანაშაულის მასშტაბები ასჯერ აღემატება ყველა ცნობილი ავაზაკისას? დროა ოფიციალურად ვუწოდოთ შავს შავი, რუსეთი ტერორისტული სახელმწიფოა“, – წერს მიხაილო პოდოლიაკი.

Hardly anyone wants diplomatic relations with Al-Qaeda, ISIS or Hezbollah. So why does the West have diplomatic relations with a country whose bloody crimes scale is hundreds times greater than all known thugs? It’s time to officially call black a black #RussiaIsATerrorristState

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 2, 2022