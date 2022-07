რუსებს უკრაინისთვის გადაცემული არცერთი „ჰაიმარსი“ არ გაუნადგურებიათ – გენერალი მილი

აშშ-ის შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბების კომიტეტის მეთაურის, გენერალ მარკ მილის მოკლე კომენტარს ტვიტერზე ამერიკის ხმის უკრაინული ბიუროს ჟურნალისტი ოსტაპ იარიში ავრცელებს.

„დღეისთვის, რუსებს აშშ-ის მიერ უკრაინისთვის გადაცემული არცერთი „ჰაიმარსი“ არ გაუნადგურებიათ და ყოველ ჯერზე ხეზე ვაკაკუნებ, როდესაც ასეთ რამეს ვამბობ“, – ციტირებს ჟურნალისტი გენერალს.

Gen. Mark Milley: To date, provided to #Ukraine HIMARS have not been eliminated by the Russians. And I knock on wood every time I say something like that.

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) July 21, 2022