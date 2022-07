გახარია გმობს კობახიძის განცხადებას ევროკავშირის ელჩთან დაკავშირებით

საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, პარტია „საქართველოსთვის“ დამფუძნებელი, გიორგი გახარია ტვიტერზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში გმობს საქართველოს მთავრობის მიერ ელჩებზე [კელი დეგნანი; კარლ ჰარცელი] სიტყვიერი თავდასხმის ფაქტებს.

გიორგი გახარია პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის დღევანდელ განცხადებას გამოეხმაურა.

მას შემდეგ, რაც საქართველოში ევროკავშირის მოქმედ ელჩს, კარლ ჰარცელს თავისი ვადა ამოეწურა, „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ ის გააკრიტიკა.

კობახიძის თქმით, კარლ ჰარცელი ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობებში მხოლოდ უარყოფით როლს ასრულებდა.

„საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის შემდე, საქართველოს მმართველი პარტია ახლა თავს დაესხა ევროკავშირის ელჩს კარლ ჰარცელს. ვგმობ საქართველოს მთავრობის მიერ ელჩებზე თავდასხმას და მიმაჩნია, რომ ესაა ორკესტრირებული თავდასხმა ჩვენს უახლოეს სტრატეგიულ პარტნიორებზე და ირიბი მუქარა ჩვენი პარტნიორების მისამართით,“ – წერს გიორგი გახარია.

After #US ambassador @usingeo, Georgia’s ruling party has now attacked departing #EU ambassador @CarlHartzellEU. I strongly condemn 🇬🇪Government’s bulling of ambassadors, regard it as concerted attack against our closest strategic allies & implicit threat to our partners.

