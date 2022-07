„უკრაინა არ არის კორეა“ – პოდოლიაკმა ნატოს ყოფილ მთავარსარდალს უპასუხა

„უკრაინა არ არის კორეა“, – ასე გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი ნატოს ყოფილი მთავარსარდლის, ჯეიმს სტავრიდისის ინტერვიუს, რომლის პროგნოზითაც, რუსეთის ომს უკრაინაში კორეის ომის დასასრული ექნება და გაყინულ კონფლიქტად ოთხიდან ექვს თვემდე შუალედში იქცევა.

„უკრაინა არ არის კორეა, რუსეთი არ არის კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა [ჩრდილოეთ კორეა]. განსხვავებულია კონტექსტი, განსხვავებულია მასშტაბები. ნებისმიერი „გაყინული კონფლიქტი“ ნიშნავს, რომ რამდენიმე წელში დაბრუნდება ომი – კარგად მომზადებული და უფრო სისხლიანი. ერთადერთი გზა ომის დასასრულებლად და ევროპაში უსაფრთხოების დასაბრუნებლად, რუსეთის ფედერაციის დამარცხება და ტერიტორიების გათავისუფლებაა“, – წერს მიხაილო პოდოლიაკი და თან „ინსაიდერის“ მიერ მომზადებული სტატიის სათაურის ფოტოს ურთავს.

🇺🇦 is not a Korea, 🇷🇺 is not the DPRK. Different context, different scales. Any “frozen conflict” means the war returning in a few years – well prepared and bloodier. The only way to put an end to the war and return security to Europe — to defeat RF and liberate the territories. pic.twitter.com/RZLDlh1gbI

