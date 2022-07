მშვიდობიანი ქალაქების დაბომბვა არა შეცდომა, არამედ რუსეთის სამხედრო სტრატეგიაა – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი, ქალაქ ვინიცაში სარაკეტო თავდასხმას ეხმაურება. იგი აცხადებს, რომ რუსეთის ფედერაციის თავდასხმები უკრაინულ ქალაქებსა და მშვიდობიან მოსახლეობაზე არა შეცდომა, არამედ სამხედრო სტრატეგიაა. პოდოლიაკის თქმით, რუსეთს არ შეუძლია უკრაინის შეიარაღებული ძალების ბრძოლაში დამარცხება, რის გამოც მიმართავს ბარბაროსობას.

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი აღნიშნავს, რომ მოსახლეობაზე თავდასხმითა და მასობრივი ხოცვა-ჟლეტით რუსეთი იმედოვნებს, რომ უკრაინელი ხალხი გატყდება და დასთანხმდება მოწოდებას „მშვიდობა ნებისმიერ ფასად“.

„ვინიცა, კრემენჩუკი, ჩასივ იარი, ხარკოვი. რუსეთის ფედერაციის მშვიდობიან უკრაინულ ქალაქებზე თავდასხმა – არა შეცდომა, არამედ დამტკიცებული სამხედრო სტრატეგია. რუსეთს არ შეუძლია დაამარცხოს უკრაინის შეიარაღებული ძალები ბრძოლაში, ამიტომ იგი ბარბაროსობას მიმართავს: ტერორისტული თავდასხმები, ინფრასტრუქტურის განადგურება და მშვიდობიანი მოსახლეობის ხოცვა-ჟლეტა.

კრემლი ცხოვრობს შუა საუკუნეების ომის წარმართვის წესებით: სჯერა, რომ დაუნდობელ დანაშაულს შეუძლია უკრაინელების გატეხა და მათი იძულება დასთანხმდნენ „მშვიდობას ნებისმიერ ფასად“. მაგრამ ეს არ მუშაობს: თითოეული ტერორისტული თავდასხმა აერთიანებს საზოგადოებას და აახლოებს რუსეთის ფედერაციის დამარცხებას. ანგარიშსწორების დრო მოვა.

Vinnytsia, Kremenchuk, Chasiv Yar, Kharkiv. RF attacks on peaceful Ukrainian cities – not a mistake, but an approved military strategy. 🇷🇺 cannot defeat 🇺🇦 Armed Forces in battle, so it resorts to barbarism: terrorist attacks, infrastructure destruction and civilians massacre.1/2 pic.twitter.com/REn2AXZgUd

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 14, 2022