დედამიწაზე ვერსად იპოვიან სიმშვიდეს – პოდოლიაკი ხერსონის თვითგამოცხადებულ მთავრობაზე

„ხერსონის რეგიონი. ტიპური ტერიტორიის დაპყრობა. რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისა და ფსბ-ს თანამშრომლების თვითგამოცხადებული „მთავრობა“. ბიზნესის დარბევა. მარცვლეულის ქურდობა. რეგიონის გაულაიტერებმა ყოველ დღე შიშით უნდა გაიღვიძონ – ისინი დედამიწაზე ვერსად იპოვიან სიმშვიდეს, სანამ სასამართლო განაჩენს არ მიიღებენ“, – წერს მიხაილო პოდოლიაკი.

Kherson region. Typical territory seizure. A self-proclaimed “government” of RF citizens and FSB employees. Business raiding. Grain theft. Gauleiters of the region have to wake up in fear daily — they will not have peace anywhere on the Earth until they receive a court verdict.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 5, 2022