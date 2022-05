ევროპა აგრძელებს დღეში 1 მლრ ევროს გადახდას მოსკოვისთვის ნავთობსა და გაზში – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი, ომის მესამე თვის ბოლოს, ევროპის მიერ რუსულ გაზსა და ნავთობზე ემბარგოს დაწესებაზე უარს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა. მისი თქმით, უკრაინა კვლავაც აგრძელებს „ევროპული საზღვრისა და დემოკრატიული ცივილიზაციის დაცვას“, როდესაც ევროპული ქვეყნები ყოველდღიურად 1 მილიარდ ევროს უხდიან მოსკოვს ნავთობსა და გაზში.

„რუსეთის უკრაინაში შემოჭრიდან მესამე თვე იწურება. ევროპის ქვეყნები აგრძელებენ ყოველდღიურად მოსკოვისთვის ნავთობისა და გაზის შეძენაში 1 მილიარდი ევროს გადახდას. რუსეთი აგრძელებს ბავშვების დახოცვას, ქალების გაუპატიურებასა და ქალაქების განადგურებას. უკრაინა აგრძელებს ევროპული საზღვრისა და დემოკრატიული ცივილიზაციის დაცვას. დასკვნები თავად გამოიტანეთ,“ – წერს მიხაილო პოდოლიაკი.

The 3rd month of the Russian invasion of 🇺🇦 is about to end. Europe continues to send € 1 billion a day to Moscow to buy oil & gas. 🇷🇺 continues to kill children, rape women & destroy cities. 🇺🇦 continues to defend European borders & democratic civilization. Draw conclusions.

