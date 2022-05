ვაგრძელებთ მოსკოვის იმპერიული მეგალომანიის მკურნალობას – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი ტვიტერზე წერს, რომ კრემლის ამბიციები უკრაინის ტერიტორიების შესახებ მცირდება და „ახლა რუსი ჯარისკაცები, ძალების სიმცირის გამო, კონცენტრირებულნი არიან ლუგანსკის რეგიონზე“.

პოდოლიაკის თქმით, უკრაინა ერთგვარად მკურნალობს მოსკოვის „იმპერიალურ მეგალომანიას“.

„კრემლი ოცნებობდა კიევის, ხარკოვისა და ოდესის ოლქების აღებაზე. შემდეგ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებზე მაინც. ახლა რუსი ჯარისკაცები, ძალების სიმცირის გამო, კონცენტრირებულნი არიან ლუგანსკის რეგიონზე. ჩვენ ვაგრძელებთ იმპერიული მეგალომანიის მკურნალობას, რათა მოსკოვმა რეალობას გაუსწოროს თვალი,“ – წერს უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი.

Kremlin dreamed of capturing Kyiv, Kharkiv and Odesa, then at least the Donetsk and Luhansk regions. Now, 🇷🇺 troops are concentrated on the Luhansk region due to lack of forces. We continue the treatment of imperial megalomania and make Moscow face reality.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 16, 2022