ევროკავშირმა უნდა განიხილოს რუსეთისთვის გაყინული უცხოური ვალუტის რეზერვების ჩამორთმევა და უკრაინისთვის გადაცემა აღდგენის პროცესისთვის, – განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში, ჟოზეფ ბორელმა ჟურნალ Financial Times-თან ინტერვიუში. ბორელმა გაიხსენა ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი და აღნიშნა, რომ თუკი აშშ-მ ავღანეთში ძალაუფლების თალიბების ხელში გადასვლის შემდეგ მილიარდობით დოლარი ჩამოართვა ავღანეთის ცენტრალურ ბანკს, მაშინ ეს რუსეთის გაყინული რეზერვების შემთხვევაშიც უნდა იყოს.

„ჩვენ ჯიბეებში გვაქვს ფული და ვიღაცამ უნდა ამიხსნას, რატომ არის ეს კარგი ავღანური ფულის შემთხვევაში და არ არის კარგი რუსული ფულისთვის,“ – უთხრა გამოცემას ბორელმა.

როგორც გამოცემა წერს, უკრაინის აღდგენის საკითხი დასავლეთში აქტიურად განიხილება და არსებობს დისკუსიები იმაზეც, თუ როგორ უნდა მიიღოს მონაწილეობა ამაში რუსეთმა. გაყინული აქტივების ჩამორთმევის იდეას ოფიციალური ბრიუსელი ჯერ არ გამოხმაურებია.

„ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური კითხვა მაგიდაზე: ვინ გადაიხდის უკრაინის რეკონსტრუქციისთვის?“ – თქვა ბორელმა.

აღნიშნულ საკითხზე ევროსაბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელს გამოცემა „ინტერფაქსმა“ კითხვა 5 მაისს დაუსვა. მიშელის თქმით, ის, როგორც პროფესიით იურისტი, მიიჩნევს, რომ სამართლიანი იქნება ამ ნაბიჯის გადადგმა. ეს, თავის მხრივ, საკმაოდ ხანგრძლივ პროცედურებთანაა დაკავშირებული:

„პირადად მე სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ აქტივების გაყინვა, არამედ მათი კონფისკაციის შესაძლებლობის შექმნა, რათა გამოყენებული იყოს ქვეყნის აღდგენის პროცესში. თუმცა როგორც პროფესიით იურისტმა ვიცი და ვაღიარებ, რომ იურიდიული დონე არც ისე მარტივია. ევროკავშირის მასშტაბით 27 სამართლებრივი სისტემაა და ევროკავშირის ბევრ წევრ ქვეყანაში ამას სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღება დასჭირდება, რათა ეს შესაძლებელი გახდეს. ამას დრო სჭირდება, ეს რთული და ხანგრძლივი პროცესია. მაგრამ მე დავავალე საბჭოს იურიდიულ სამსახურს მოამზადოს რამდენიმე შესაძლო იდეა, კანონის უზენაესობის პრინციპების შესაბამისად, სამართლებრივი გადაწყვეტის მოსაძებნად, რაც შესაძლებელს გახდის ევროკავშირის ან მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მიერ სანქცირებული ადამიანების აქტივების კონფისკაციას“.

როგორც „როიტერსი“ რუსულ RIA-ზე დაყრდნობით წერს, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ალექსანდრე გრუშკომ თქვა, რომ ბორელის ინიციატივა არის „სრული უკანონობა“ და თუ მიიღებენ, ეს დააზარალებს ევროპას.

„ისინი (ზომები) დარტყმას მიაყენებენ თავად ევროპელებს, თანამედროვე ფინანსურ სისტემას და ძირს გამოუთხრიან ნდობას ევროპისა და მთლიანობაში დასავლეთის მიმართ“, – ციტირებს საინფორმაციო სააგენტო RIA გრუშკოს დღევანდელ განცხადებას.

„როიტერსის“ ცნობითვე, რუსეთის ელიტის გაყინული აქტივების უკრაინისთვის გადაცემის შესახებ აშშ-ის პრეზიდენტის, ჯო ბაიდენის წინადადების პასუხად რუსეთის ყველა მაღალჩინოსანმა დეპუტატმა გასულ კვირას განაცხადა, რომ მოსკოვმა უნდა ჩამოართვას დასავლეთის მოქალაქეებს საკუთრებაში არსებული ქონება.

28 აპრილს ბაიდენმა უკრაინის მხარდასაჭერად კონგრესს სთხოვა 33 მილიარდი დოლარის გამოყოფა, ასევე, აშშ-ის სახელმწიფოსთვის რუსი ოლიგარქების მეტი აქტივების დაპატიმრებისა და მათი კონფისკაციის უფლების მინიჭება, რათა შემოსული თანხა უკრაინას გადაეცეს.

ჯოზეფ ბორელის იდეას გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი და აღნიშნა, რომ ეს იქნებოდა გზა სამართლიანობის აღდგენის, რადგან მისი სიტყვებით ევროკავშირისთვის ნედლეულის მიყიდვით აფინანსებს რუსეთი თავის ომს უკრაინაში.

„დანგრეული ინფრასტრუქტურა და ქალაქები – ვიღაცამ უნდა გადაიხადოს. მასობრივი მკვლელობების დასაფინანსებლად რუსეთი აგროვებდა რეზერვებს ევროკავშირისთვის ნედლეულის მიყიდვით. ჯოზეფ ბორელის რუსეთის ცენტრალური ბანკის გაყინული აქტივების უკრაინის სასარგებლოდ ჩამორთმევის წინადადება არის სამართლიანობის აღდგენის საშუალება,“ – წერს პოდოლიაკი.

