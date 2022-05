ამ ომის ერთადერთი მიზეზი რუსეთის ავადმყოფური იმპერიული ამბიციებია – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი კიდევ ერთხელ საუბრობს უკრაინაში ომის დაწყების მიზეზებზე და აცხადებს, რომ „რუსეთის ავადმყოფური იმპერიული ამბიციების გარდა სხვა რაციონალური მიზეზები არ არსებობდა“.

მისი თქმით, რამდენადაც არც ნატოს ქვეყნები აპირებდნენ რუსეთზე თავდასხმას და არც უკრაინა გეგმავდა ყირიმზე შეტევას, რუსი ჯარისკაცები კვდებიან არა საკუთარი ქვეყნის დასაცავად, არამედ სხვა ქვეყნის ოკუპაციისთვის.

„მოდი, ისევ ვთქვათ. ნატოს ქვეყნები არ აპირებდნენ რუსეთზე თავდასხმას. უკრაინა ყირიმზე თავდასხმას არ აპირებდა. რუსი სამხედროები კვდებიან არა თავიანთი ქვეყნის დასაცავად, არამედ სხვისი ოკუპირების მცდელობისთვის. რუსეთის ავადმყოფური იმპერიული ამბიციების გარდა, სხვა რაციონალური მიზეზები არ არსებობდა ამ ომისთვის,“ – წერს პოდოლიაკი.

Let’s talk again. NATO countries were not going to attack Russia. Ukraine did not plan to attack Crimea. The Russian military is dying, not defending their country, but trying to occupy another. There were no rational reasons for this war other than 🇷🇺 sick imperial ambitions.

