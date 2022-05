რუსები თავისიანებს ტოვებენ, ივიწყებენ, წვავენ, შლიან ისტორიიდან – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი უკრაინაში განადგურებულ კრეისერ „მასკვაზე“ მყოფი ახალწვეულის მამის პოსტს ეხმაურება. კაცი გემის ჩაძირვიდან ანუ 13 აპრილიდან დღემდე ცდილობს გაარკვიოს თავისი შვილის ბედი. პოდოლიაკის თქმით, რუსები თავისიანებს „ტოვებენ, ივიწყებენ, კარგავენ, წვავენ, შლიან ისტორიიდან“.

„ერთ-ერთი მთავარი რუსული პროპაგანდისტული მითი – „რუსები არ ტოვებენ თავისიანებს“. მშვენივრადაც ტოვებენ! ტოვებენ, ივიწყებენ, კარგავენ, წვავენ, შლიან ისტორიიდან. მაგალითად, წვევამდელის (!) მამამ, რომლის შვილიც კრეისერ „მასკვაზე“ მსახურობდა, დღემდე ვერ მოახერხა საკუთარი შვილის ბედის გარკვევა. ერთ-ერთი ათასობით მიტოვებულს შორის.

ის არ იბრძოდა, არ მომკვდარა, უბრალოდ, გაქრა – უკრაინაში თვითმკვლელი ჯარისკაცების ახალ პარტიის გაგზავნის სამზადისში მხრებს იჩეჩავენ რუსი გენერლები. არანაირი ღირსება, დიდება, ანაზღაურება, მედლები. ვინც მოკვდა – დაიკარგა, ვინც გადარჩა – დარჩა მარადიული სირცხვილის დამღით. სამშობლო [რუსეთის ფედერაცია] ყოველთვის მიგატოვებს.

One of the main 🇷🇺 propaganda myths: “Russians do not leave their people behind”. They do! Leave, forget, lose, burn, delete from history. The father of a conscript (!) who served on the Moskva cruiser, still can’t find out the fate of his son. One of the thousands abandoned. 1/2

