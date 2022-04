უკრაინა თავს დაიცავს, მათ შორის რუსეთის სამხედრო ობიექტებზე დარტყმით – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი აცხადებს, რომ უკრაინა დაიცავს თავს ყველა საშუალებით, მათ შორის, თუ ამას გადაწყვეტს, დაარტყამს რუსეთის სამხედრო საწყობებსა და ბაზებსაც.

„უკრაინის გადასაწყვეტია, დაარტყამს თუ არა რუსეთის სამხედრო ობიექტებს, თქვა @SecBlinken-მა. რუსეთი თავს დაესხა უკრაინას და კლავს მოქალაქეებს. უკრაინა დაიცავს თავს ყველა შესაძლო გზით, მათ შორის რუსი მკვლელების საწყობებსა და ბაზებზე დარტყმებით. მსოფლიო აღიარებს, რომ ეს სამართლიანია“, – წერს მიხაილო პოდოლიაკი ტვიტერზე.

Ukraine should decide whether to strike 🇷🇺 military facilities, @SecBlinken said. Russia has attacked 🇺🇦 and killing civilians. Ukraine will defend itself in any way, including strikes on the warehouses and bases of the killers 🇷🇺. The world recognizes this right.

