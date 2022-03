უკრაინაში ნადგურდება კულტურული მემკვიდრეობა – იუნესკო „ლურჯი ფარის“ გამოყენებას იწყებს

უკრაინაში მიმდინარე ომის პირობებში საფრთხეშია ხელოვნების ნამუშევრები, მათ შორის, ისეთი ძეგლები, რომელთაც მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვთ და, ასევე, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლები. ერთი მუზეუმი უკვე დაიწვა – წერს გლობალური ხელოვნების ორგანიზაცია Getty.

„რუსულმა ძალებმა დაიწყეს უკრაინის კულტურული მემკვიდრეობის განადგურება. რუსეთმა განზრახ დაწვა ივანკივის მუზეუმი კიევის ჩრდილოეთით, სადაც განთავსებული იყო ძვირფასი უკრაინული ხალხური ხელოვნება.

უკრაინელი მეცნიერები ამას აფასებენ, როგორც კულტურულ კატასტროფას,“ – ამბობს სპეციალურ განცხადებაში Getty Trust-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჯეი პოლი.

უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 28 თებერვალს ტვიტერში გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ უკრაინელი მხატვრის, მარია პრიმაჩენკოს, 25 ნამუშევარი დაიკარგა. მუზეუმი დაბომბვის შედეგად დაიწვა.

„მან შექმნა ცნობილი შედევრები. მისმა განსაკუთრებულმა ნიჭმა მოხიბლა პაბლო პიკასო“, – წერს სამინისტრო. ხალხური ხელოვნების სფეროში მისი წვლილის აღსანიშნავად, იუნესკომ 2009 წელი პრიმაჩენკოს წლად გამოაცხადა.

As a result of 🇷🇺 invasion, about 25 works by outstanding 🇺🇦 artist Mariia Pryimachenko were burned. The paintings were stored in Ivankiv Museum, Kyiv region. She created world-famous masterpieces. Her special gift and talent captivated Pablo Picasso.

🖼️“Two-headed chicken, 1977” pic.twitter.com/dfAyfkn1k9

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 28, 2022