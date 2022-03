პოდოლიაკი: რუსებმა ჩვენი ბავშვები ომის შვილებად აქციეს

უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, მიხაილო პოდოლიაკი, Twitter-ზე თავისი შვიდი წლის შვილის ნახატს ავრცელებს და წერს:

„რუსებმა ჩვენი ბავშვები „ომის შვილებად“ აქციეს. ვისაც სარდაფებში სძინავთ, ვინც გამუდმებული სარაკეტო ცეცხლის ქვეშაა, ვინც ხედავს შეიარაღებულ თავდამსხმელების მიერ ძარცვას, სროლასა და მოროდიორობას. ჩემი შვიდი წლის ვაჟი ისე ხედავს ომს, როგორც ამ ნახატზეა. ახლა ყოველივე ეს ჩვენი ბავშვების მეხსიერებაშია“.

The Russians have turned our kids into “the children of war.” Those who sleep in basements, are constantly under rocket fire, who see armed invaders robbing, shooting, looting. My seven-year-old son sees the war as on the picture. Now ALL of this is in the memory of our children. pic.twitter.com/zkwDXcYj3h

