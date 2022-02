რუსული მედია ღარიბაშვილზე: „რა კარგად მუშაობს წერტილოვანი ოპერაციები ტვინის გაწმენდაზე“

„არა, მაინც რა კარგად მუშაობს „მშვიდობისკენ იძულების“ წერტილოვანი სამხედრო ოპერაციები. როგორ უწმენდს ადამიანებს ტვინებს ისტორიულად.

აი, ნახეთ 2008 წელს, როცა ჩატარდა მშვიდობისკენ იძულების ოპერაცია საქართველოსთან… რომელთანაც ასევე იყო ნატოს, შმატოს და ა.შ. საკითხი. აი, ახლა ერთი ქვეყნის პრემიერ –მინისტრმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა არ შეუერთდება დასავლეთის ფინანსურ და ეკონომიკურ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ.

როგორ ფიქრობთ რომელი ქვეყნის პრემიერია ეს? ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრია, ღარიბაშვილი! ანუ სპეციალური წერტილოვანი სამხედრო ოპერაციები, მათი ჩატარებიდან 14 წლის შემდეგაც მუშაობს იმ ადამიანებზე, რომლებიც პასუხს აგებენ საკუთარი ქვეყნის მოსახლეობის და საკუთარი ეკონომიკის წინაშე” – ამბობს რუსული პროპაგანდისტული სატელევიზიო გადაცემის – Время покажет – წამყვანი.

ღარიბაშვილის განცხადებას ეხმაურება „იზვესტიაც“ შემდეგი მანიპულაციური ტექსტით:

„თბილისი მოსკოვის წინააღმდეგ შემაკავებელ ზომებს არ დააწესებს დონბასის მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვის ოპერაციის ფონზე. ამის შესახებ პარასკევს, 25 თებერვალს, საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა”.

საქართველოს პრემიერის პოზიციას, რუსეთის სახელისუფლებო მედიის Russia Today-ის მთავარმა რედაქტორმა „საქართველოს განკურნება“ უწოდა.

Facebook-ის და Twitter-ის ქართველი მომხმარებლები ემიჯნებიან პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებებს და აზიარებენ უკრაინის დროშის ფერებში გადაწყვეტილ ფოტოს ინგლისურენოვანი წარწერით – sorry for our government (ბოდიში ჩვენი მთავრობისთვის). ისინი ხაზს უსვამენ, რომ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება ქართველი ხალხის უმრავლესობისთვის მიუღებელია.

პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს, 25 თებერვალს განაცხადა, რომ უკრაინაში „ჩასვლა ჩასვლისთვის არაფრის მომცემი არ არის“ და ამას არ გეგმავს. მისი თქმით, საქართველო არც რუსეთისთვის დასავლეთის მიერ დაწესებულ სანქციებს შეუერთდება.

ფოტოზე: პლაკატი უკრაინის მხარდამჭერი აქციიდან თბილისში, რუსთაველზე. 25 თებერვალი, 2022 წ. ფოტო: ნეტგაზეთი/ნინო ბიძინაშვილი