ეს არის ავღანური სამოსი და კულტურა – აქცია twitter-ზე

ცნობილი ავღანელი ქალი ბაჰარ ჯალილი, რომელიც ქალთა უფლებებზე მუშაობდა, სოციალურ ქსელ twitter-ის საკუთარ გვერდზე აქვეყნებს ქალების ტანისამოსს ჰეშთეგით – ეს არის ავღანეთის კულტურა.

ბაჰარ ჯალილიმ ეს აქცია მას შემდეგ წამოიწყო, რაც მსოფლიო მედიამ გამოაქვეყნა ავღანელი ქალების ფოტო უნივერსიტეტიდან. ამ ფოტოზე ქალები შემოსილი არიან შავი სამოსით და სახეც დაფარული აქვთ.

#ავღანელიქალები #არშეეხოჩემსტანსაცმელს – #ავღანეთისკულტურა – ეს ჰეშთეგები ასობით ქალის ფოტოს აერთიანებს. ქალები პოსტავენ საკუთარ ფოტოებს, რომელზეც ტრადიციულ ავღანურ სამოსში არიან გამოწყობილები და ამ ფორმით აპროტესტებენ თალიბანის სურვილს, ქალები ბურკის ქვეშ მოაქციოს.

his is what an afghan kids looks like. this is our culture. this is our traditional dress. we love lots of colour. even our rice is colourful and so is our flag.

