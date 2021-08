ტენესის შტატში წყალდიდობას 21 ადამიანზე მეტი ემსხვერპლა, ეძებენ დაკარგულებს – აშშ

ამერიკის სამხრეთით მდებარე ტენესის შტატში 22 აგვისტოს წყალდიდობას, ბოლო ინფორმაციით, 21-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, 20-ზე მეტი კი დაკარგულია. ადგილობრივი ოფიციალური პირების ინფორმაციით მათ შორის არიან ბავშვებიც.

მათივე განმარტებით მონაცემები ზუსტდება და დაკარგულთა და გარდაცვლილთა რიცხვი შესაძლოა გაცილებით მეტი იყოს.

ტენესის შტატში შაბათის დილიდან 6 საათის განმავლობაში კოკისპირულად წვიმდა. ეს წვიმა ადგილობრივმა მეტეორლოგებმა „ისტორიულ“ წვიმად შეაფასეს. დაიტბორა სახლები, ავტომაგისტრალები, გზები. მოსახლეობას არ მიეწოდება ელექტროენერგია.

The Tennessee National Guard was deployed to Humphreys County to assist residents after 15 inches of rain the area on Saturday, killing 10 people & leaving 31 missing.

Prayers for all the families here in my home State.

