თურქეთის ქალაქ იზმირში 6,6 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა

თურქეთში, ქალაქ იზმირში 6,6 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. მიწისძვრა თურქეთის დროით 14:51 წუთზე დაფიქსირდა სეფერიჰისარის რაიონის მახლობლად. შედეგად დაინგრა საცხოვრებელი სახლები და დაიბზარა მრავალსართულიანი კორპუსები. ბიძგები იგრძნობოდა სტამბულსა და ბურსაშიც. იზმირიდან გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ მოსახლეობის ნაწილმა ბინები დატოვა და ამჟამად ღია ცის ქვეშ დგას. ქალაქის ქუჩები დანგრეული სახლების მტვრითაა დაფარული. იზმირის მერი CNN TÜRK-თან საუბარში ამბობს, რომ დაახლოებით 20 საცხოვრებელი კორპუსია დანგრეული. თურქეთის კატასტროფის და საგანგებო სიტუაციების სამმართველო ჯერ არ ავრცელებს ინფორმაციას დაშავებულების და დაღუპულების შესახებ.

ტვიტერზე ვრცელდება მიწისძვრის შედეგების ამსახველი ვიდეოები:

Dramatic footage of the moment a building collapses in #Izmir. There are reports of a minor tsunami and flooding in Seferihisar. No casualties reported yet, but the fear is there, as the mayor said around 20 buildings reportedly collapsed#quake #turkey pic.twitter.com/rhMLkvdnx9

