„რედიოჰედი“ შეზღუდვების დასრულებამდე კვირაში ერთხელ ძველ კონცერტებს აჩვენებს

„რედიოჰეიდი“, მსოფლიო მასშტაბით გამოცხადებული სოციალური იზოლაციისა და კარანტინის დასრულებამდე, თავის იუთუბის არხზე, ყოველკვირეულად გაუშვებს აქამდე ჩატარებული კონცერტების ვიდეოებს. ჯგუფმა ამის შესახებ გუშინ საღამოს, სოციალურ მედიაში განაცხადა.

მათი თქმით, პირველად აჩვენებენ 2000 წელს დუბლინში ჩატარებული კონცერტს. ჩვენება ამაღამ, საქართველოს დროით ღამის პირველ საათზე დაიწყება.

Now that you have no choice whether or not you fancy a quiet night in, we hereby present the first of several weekly live shows coming to Radiohead’s @YouTube channel.

Starting tomorrow 10pm UK/2pm PT/5pm ET with Live From a Tent In Dublin: https://t.co/oQYIJXFDCz pic.twitter.com/84TSWMPDLV

— Radiohead (@radiohead) April 8, 2020