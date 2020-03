როგორ ცხოვრობს კარანტინში ჩინეთი, იტალია, ესპანეთი, საბერძნეთი და გერმანია

კორონავირუსის გამო ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში კარანტინია გამოცხადებული. ჩინეთის შემდეგ ყველაზე დიდი ეპიდემიური აფეთქება კი იტალიაშია. იტალია 10 მარტის შემდეგ კარანტინში ცხოვრობს. მოქალაქეებს სახლების დატოვება მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში – სასურსათო მაღაზიაში ან აფთიაქში წასასვლელად შეუძლიათ.

სოციალური ქსელი სავსეა ვიდეოებით, თუ როგორ ატარებენ იტალიელები დღეებს კარანტინში.

იტალიის მთავრობა ყოველ საღამოს, 6 საათზე, აცხადებს კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობის, ასევე, ახალი ინფიცირების დადასტურებულ შემთხვევებისა და გამოჯანმრთელებული პაციენტების შესახებ. ყოველდღე, საღამოს 6 საათზე, იტალიელები საკუთარი სახლების აივნებზე გამოდიან, უკრავენ, მღერიან და ერთმანეთს ამხნევებენ.

შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ვიდეო რომელიმე ფილმიდან ნაწყვეტია, მაგრამ ეს ასე არაა. “ახლოს, მაგრამ ამავე დროს შორს” – ასე ჰქვია ვიდეოს, სადაც ნაჩვენებია, როგორ სადილობენ იტალიელები “ერთად”, მაგრამ ცალ-ცალკე, თავიანთი სახლების აივნებზე.

იტალიის მსგავსად კარანტინში მყოფი ესპანელები იუმორის გრძნობას არ კარგავენ. ბოლო დღეებში ხალხი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ტუალეტის ქაღალდს უფრო ყიდულობს, ვიდრე საკვებს. ვალენსიელი წყვილი ასე გამოეხმაურა ამ ფაქტს.

იცით, ალბათ, რომ იტალიაში ყველაფერი დაკეტილია. ამ პალერმოელმა კაცმა გადაწყვიტა, მეზობლებისთვის გაემიქსა და ღამის დისკოთეკა მოეწყო აივნიდან.

იტალიელების მსგავსად ერთ გერმანელსაც გაუჩნდა სურვილი, სიმღერით გაემხნევებინა კარანტინში მყოფი მეზობლები, თუმცა მის ამ ინიციატივას სამეზობლო სიხარულით არ შეხვდა.

კორონავირუსს ებრძვის საბერძნეთიც. წუხელ, 15 მარტს, ათენის დროით 21:00 საათზე, ათასობით ბერძენი გამოვიდა საკუთარი სახლის აივანზე და ტაშით გაამხნევა ის სამედიცინო პერსონალი, რომელიც შეუსვენებლივ მუშაობს კორონავირუსის დასამარცხებლად.

2020 წლის იანვარში ყველაფერი ვუჰანიდან დაიწყო. კარანტინის ზონაში მოქცეულ ვუჰანში ადამიანები სახლების აივნებზე გამოვიდნენ და ერთმანეთი სიმღერით გაამხნევეს.

This is what it sounds like across #Wuhan tonight. In the city (of 11 million) that is effectively quarantined as the epicenter of the #coronarvirus, a social media message urged people to chant ‘Jiāyóu!’ from balconies & streets. It means, ‘keep going’. Have a listen: @NBCNews pic.twitter.com/yJSP0Cg5fK

— Janis Mackey Frayer (@janisfrayer) January 27, 2020