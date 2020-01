საპენსიო ფონდში 500 მილიონ ლარი შევიდა, სქემაში 700 000 ადამიანია ჩართული  – სებ

ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, დაგროვებით საპენსიო სქემაში ამ დროისთვის 700 000-ზე მეტი ადამიანია ჩართული, ფონდის მოცულობა კი, 500 მილიონ ლარს აღემატება. ამასთან, 2019 წლის დეკემბრიდან საქართველოს ეროვნული ბანკი საპენსიო ფონდების ზედამხედველების საერთაშორისო ორგანიზაციის მმართველი წევრი (Governing Member of The International Organization of Pension Supervisors, IOPS ) გახდა.

„2018 წლის ივლისში საქართველოს პარლამენტმა „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ კანონი დაამტკიცა, რომლის მიხედვით საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საქმიანობა ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირდება. განხორციელებული საპენსიო რეფორმის შედეგად, სააგენტომ 2019 წლის პირველი იანვრიდან საპენსიო სქემის მონაწილეთა თანხების შეგროვება და ადმინისტრირება დაიწყო. დღეისათვის სქემაში 700 000-ზე მეტი ადამიანია ჩართული, ფონდის მოცულობა კი, 500 მილიონ ლარს აღემატება. IOPS-ის წევრობა მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია, რაც ეროვნულ ბანკს შესაძლებლობას მისცემს გაიზიაროს სხვა წევრი ქვეყნების მიერ საპენსიო ფონდების რეგულირების სფეროში დაგროვილი გამოცდილება“, – აცხადებს ეროვნული ბანკი.

საპენსიო სააგენტოს მონაცემებით, 2019 წლის აგვისტოს თვეში დაგროვებით საპენსიო სქემაში ჩართული იყო 854 500-ზე მეტი დასაქმებული და 55 728 ორგანიზაცია. სქემაში ჩართული მოქალაქეების საპენსიო ანგარიშებზე კი, 2019 წლის 2 აგვისტოს მდგომარეობით, ჯამში, დარიცხული იყო 311 მილიონამდე ლარი.

რაც შეეხება IOPS-ს, სებ-ის ინფორმაციით, ეს ორგანიზაცია 2004 წელს ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციისა (OECD) და საერთაშორისო საპენსიო რეგულატორების და ზედამხედველების ქსელის (INPRS) მიერ დაფუძნდა და მისი მთავარი მიზანია საპენსიო სისტემების ზედამხედველობის ხარისხისა და ეფექტურობის გაუმჯობესება, ასევე, არსებული საპენსიო სქემების განვითარებისა და ოპერაციული ეფექტურობის გაღრმავება.

„ორგანიზაცია განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებს უწევს დახმარებას, სადაც საპენსიო სისტემები ახალი დანერგილია და საპენსიო სქემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მათ შესაბამის ტექნიკურ დახმარებასა და კვლევების მომზადებას სთავაზობს. ორგანიზაცია მჭიდროდ თანამშრომლობს სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომლებიც მონაწილეობენ საპენსიო ზედამხედველობის პოლიტიკის შემუშავებასა და დიალოგში, მათ შორისაა OECD, მსოფლიო ბანკი, სოციალური დაცვის საერთაშორისო ასოციაცია (ISSA), დაზღვევის ზედამხედველთა საერთაშორისო ასოციაცია (IAIS) და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF). დღესდღეობით, ორგანიზაციაში 87 ქვეყნის წარმომადგენელია გაერთიანებული“ – აცხადებს ეროვნული ბანკი.

2019 წლის 9 დეკემბერს საპენსიო სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან სურგულაძემ განაცხადა, რომ თანამდებობიდან გათავისუფლების მოთხოვნით სამეთვალყურეო საბჭოს მიმართა.

“სააგენტოს ჰყავს ბორდი და კიდევ ბევრი სხვა მმართველი, ასევე ძალზედ პატივსაცემი და მაღალი რეპუტაციის მქონე ადამიანები… ადამიანმა თქვა, რომ მინდა წასვლა და ძალით ხომ არ ვამუშავებდით, თან დაგვპირდა რომ ილოცებს”, – განაცხადა მაშინ პრემიერ მინისტრმა გიორგი გახარიამ.