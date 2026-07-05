თელ-ავივიდან ბათუმსა და თბილისში ავიარეისები კვირაში ორჯერ შესრულდება

ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან რეგულარული ფრენები შესრულდება თელ-ავივიდან.
ფრენებს ავიაკომპანია Oneclick Airways-ი შეასრულებს Boeing 737 ტიპის საჰაერო ხომალდით.
„ტავ ჯორჯიას“ ცნობით, თელ-ავივივიდან ბათუმის მიმართულებით პირველი ფრენა უკვე განხორციელდა. ასევე, მომდევნო კვირიდან, Oneclick Airways-ი თელ-ავივის მიმართულებით იფრენს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდანაც.
რაც შეეხება ფასებს, ავიაკომპანიის ვებგვერდის თანახმად, თელ-ავივიდან ბათუმამდე ფრენის ფასი 260-300 აშს დოლარია, ხოლო თელ-ავივიდან თბილისამდე – 150-240 აშშ დოლარი.
ავიაკომპანია ბათუმში კვირაში ორჯერ, ყოველ ხუთშაბათსა და კვირას შეასრულებს ავიარეისებს, ხოლო თბილისიდან – ორშაბათს და პარასკევს.