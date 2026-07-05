მხარდაჭერა

ბათუმი,მთავარი,სიახლეები

თელ-ავივიდან ბათუმსა და თბილისში ავიარეისები კვირაში ორჯერ შესრულდება

05.07.2026
თელ-ავივიდან ბათუმსა და თბილისში ავიარეისები კვირაში ორჯერ შესრულდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან რეგულარული ფრენები შესრულდება თელ-ავივიდან.

ფრენებს ავიაკომპანია Oneclick Airways-ი შეასრულებს  Boeing 737 ტიპის საჰაერო ხომალდით.

„ტავ ჯორჯიას“ ცნობით, თელ-ავივივიდან ბათუმის მიმართულებით პირველი ფრენა უკვე განხორციელდა. ასევე, მომდევნო კვირიდან, Oneclick Airways-ი თელ-ავივის მიმართულებით იფრენს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდანაც.

რაც შეეხება ფასებს, ავიაკომპანიის ვებგვერდის თანახმად, თელ-ავივიდან ბათუმამდე ფრენის ფასი 260-300 აშს დოლარია, ხოლო თელ-ავივიდან თბილისამდე – 150-240 აშშ დოლარი. 

ავიაკომპანია ბათუმში კვირაში ორჯერ, ყოველ ხუთშაბათსა და კვირას შეასრულებს ავიარეისებს, ხოლო თბილისიდან – ორშაბათს და პარასკევს.

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
ბათუმის აეროპორტიდან სტამბოლის მიმართულებით უამინდობის გამო ფრენები გაუქმდა
ბათუმის აეროპორტიდან სტამბოლის მიმართულებით უამინდობის გამო ფრენები გაუქმდა
ბათუმისკენ ფრენები რუსეთის კიდევ სამი ქალაქიდან შესრულდება
ბათუმისკენ ფრენები რუსეთის კიდევ სამი ქალაქიდან შესრულდება
28 ივლისიდან თბილისი-ბათუმის მიმართულებით ყოველდღიური ავიარეისები შესრულდება
28 ივლისიდან თბილისი-ბათუმის მიმართულებით ყოველდღიური ავიარეისები შესრულდება
ასტანასა და ბათუმს შორის პირდაპირი ფრენები იწყება – სამინისტრო
ასტანასა და ბათუმს შორის პირდაპირი ფრენები იწყება – სამინისტრო

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 10 ოქტომბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 9 აპრილი

ახალი მონაცემები რუსთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 თებერვალი

თელ-ავივიდან ბათუმსა და თბილისში ავიარეისები კვირაში ორჯერ შესრულდება 05.07.2026
თელ-ავივიდან ბათუმსა და თბილისში ავიარეისები კვირაში ორჯერ შესრულდება
ბათუმის აეროპორტში 4 პირი დააკავეს ნარკოტიკების საქმეზე – მათ 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ 05.07.2026
ბათუმის აეროპორტში 4 პირი დააკავეს ნარკოტიკების საქმეზე – მათ 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან 05.07.2026
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 5 ივლისი 05.07.2026
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 5 ივლისი
ზელენსკი ოდესაში სამხედრო-საზღვაო ძალების აკადემიის დაარსებას აანონსებს 05.07.2026
ზელენსკი ოდესაში სამხედრო-საზღვაო ძალების აკადემიის დაარსებას აანონსებს
განათლება, როგორც უფლება – ბათუმში ფორუმს მართავს მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის 04.07.2026
განათლება, როგორც უფლება – ბათუმში ფორუმს მართავს მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის