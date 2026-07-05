ბათუმის აეროპორტში 4 პირი დააკავეს ნარკოტიკების საქმეზე – მათ 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ

ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში და მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიციამ, სხვადასხვა დროს, თურქეთის – ერთი და ისრაელის 3 მოქალაქე დააკავა დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების, ასევე, ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა-შენახვისა და საქართველოში შემოტანის ბრალდებით.
შს-ს ცნობით, ბრალდებულების პირადი და ხელბარგის ჩხრეკისას, ნივთმტკიცებად ამოიღეს სხვადასხვა სახის დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის „მდმა“, „მარიხუანა“ „ტეტრაჰიდროკანაბინოლი“ და, ასევე, დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერება „პრეგაბალინი“.
სამინისტროს ცნობით, გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე, 261-ე, 262-ე და 263-ე მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
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ფოტოზე: კადრი შს სამინისტროს ვიდეომასალიდან