უკრაინულმა დრონებმა სანქტ-პეტერბურგს შეუტიეს

დღეს, 4 ივლისს, უკრაინულმა დრონებმა რუსეთში, სანქტ-პეტერბურგში მდებარე ნავთობტერმინალზე მიიტანეს იერიში.
სანქტ-პეტერბურგის გუბერნატორმა, ალექსანდრე ბეგლოვმა, მოსახლეობას ურთია სახლში დარჩენა მანამ, სანამ დრონების საფრთხე არ მოიხსნება. ასევე, მან მოსახლეობა მობილური ინტერნეტის შესაძლო შეფერხების შესახებ გააფრთხილა.
ლენინგრადის ოლქის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ რეგიონის თავზე 72 დრონი ჩამოაგდეს.
ამავე დროს, ტელეგრამზე ვრცელდება სანქტ-პეტერბურგში მდებარე ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობტერმინალის მახლობლად გაჩენილი მასშტაბური ხანძრის კადრები.
თავდასხმა დაადასტურა ოფიციალურმა კიევმა.
უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ფეისბუქზე წერს, რომ ამჯერად დარტყმები საზღვრიდან 850 კილომეტრზე მეტ მანძილზე განხორციელდა.
„უკრაინის თავდაცვის ძალებმა პორტის ნავთობის ინფრასტრუქტურა დაბომბეს, საიდანაც რუსული ომისთვის ფული იშოვება. ასევე, დარტყმები განხორციელდა კრონშტადტზე – მნიშვნელოვან სამხედრო სამიზნეზე“ – წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელებში და თავდასხმის ვიდეოს ავრცელებს.
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ფოტო: telegram