მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

კაზინოს საშუალებით ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს ყაზახეთის მოქალაქე

08.06.2026
კაზინოს საშუალებით ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს ყაზახეთის მოქალაქე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროკურატურის ცნობით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ბრალდებით დაკავებულია უცხო ქვეყნის ერთი მოქალაქე.

უწყების ცნობით, გამოძიებით დადგინდა, რომ 2015-2018 წლებში, ბრალდებულმა ყაზახეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ჩაიდინა მატერიალური სარგებლით მოტივირებული დანაშაულები და მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლა დაახლოებით 2.3 მილიონ აშშ დოლარს.

„მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების შედეგად მოპოვებული თანხის უკანონო წარმომავლობის შესანიღბად და კანონიერი სახის მიცემის მიზნით, ბრალდებულმა პირადად და დაკავშირებული პირების მეშვეობით, საქართველოს საბანკო დაწესებულებებში გახსნილ ანგარიშებზე, ასევე სამორინეებსა და კაზინოებში, დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად მიღებული 1 146 748 აშშ დოლარი ბალანსის შესავსებად განათავსა.

უკანონო შემოსავლის ლეგალურ ფინანსურ ბრუნვაში ინტეგრირების მიზნით, ბრალდებულმა თანხის წარმომავლობა შენიღბა, როგორც აზარტული თამაშების შედეგად მიღებული მოგება და თანხის სახეცვლილი ნაწილი, სხვადასხვა ფიქტიური დანიშნულებით, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ, პირად და დაკავშირებული პირების საბანკო ანგარიშებზე გადარიცხა“ – წერს პროკურატურა.

დაკავებულს ბრალდება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე წარედგინა, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 9- დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

ბრალდებულს, აღკვეთის ღონისძიების სახით, პატიმრობა შეეფარდა. სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება.

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
არასრულწლოვანი გერის გაუპატიურებისთვის კაცს უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს
არასრულწლოვანი გერის გაუპატიურებისთვის კაცს უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს
ამერიკაში თავშესაფრის მისაღებად „ქეისებს“ ქმნიდნენ – პროკურატურამ 3 პირი დააკავა
ამერიკაში თავშესაფრის მისაღებად „ქეისებს“ ქმნიდნენ – პროკურატურამ 3 პირი დააკავა
ხელვაჩაურის ინციდენტზე ჟურნალისტი პროკურატურაში გამოკითხეს – გამოძიება არ დაიწყო
ხელვაჩაურის ინციდენტზე ჟურნალისტი პროკურატურაში გამოკითხეს – გამოძიება არ დაიწყო
საპატრიარქოს ეზოში მანქანის შევარდნის საქმეზე ერთ პირს პროკურატურამ ბრალდება წარუდგინა
საპატრიარქოს ეზოში მანქანის შევარდნის საქმეზე ერთ პირს პროკურატურამ ბრალდება წარუდგინა

პუტინმა შოიგუ რუსეთის თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან გადააყენა

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 1 დეკემბერი

ბორის აკუნინი რუსეთში უცხოელი აგენტების სიაში შეიყვანეს

კაზინოს საშუალებით ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს ყაზახეთის მოქალაქე 08.06.2026
კაზინოს საშუალებით ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს ყაზახეთის მოქალაქე
ხელოვნური კუნძულისთვის „ამბასადორს“ 65 წლით დამატებით 43,3 ჰექტარს გადასცემენ ზღვაში 08.06.2026
ხელოვნური კუნძულისთვის „ამბასადორს“ 65 წლით დამატებით 43,3 ჰექტარს გადასცემენ ზღვაში
უკრაინამ კავკასიაში რუსეთის ერთ-ერთ უდიდეს ნავთობსაცავს დაარტყა დრონებით 08.06.2026
უკრაინამ კავკასიაში რუსეთის ერთ-ერთ უდიდეს ნავთობსაცავს დაარტყა დრონებით
დასჯადი ხდება საქართველოს მოქალაქის უცხოელთან ფიქციური ქორწინება 08.06.2026
დასჯადი ხდება საქართველოს მოქალაქის უცხოელთან ფიქციური ქორწინება
რა რეგულაციებს უწესებს შსს უცხოელ სტუდენტებს საქართველოში 08.06.2026
რა რეგულაციებს უწესებს შსს უცხოელ სტუდენტებს საქართველოში
ბათუმში მკვლელობის საქმეზე ბრალდებული დააკავეს 08.06.2026
ბათუმში მკვლელობის საქმეზე ბრალდებული დააკავეს