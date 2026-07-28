მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

პირადი ცხოვრების ხელყოფისა და ადევნების ბრალდებით დაკავებულს 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება

28.07.2026
პირადი ცხოვრების ხელყოფისა და ადევნების ბრალდებით დაკავებულს 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის და ადევნების ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს – ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს.

გამოძიების ვერსიით, ბრალდებულმა „ვოთსაპის“ გამოყენებით მოიპოვა და უკანონოდ შეინახა სამი დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ამსახველი ფოტო მასალა, ხოლო ერთ-ერთი დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ამსახველი ფოტო „მესენჯერის“ საშუალებით გადაუგზავნა სხვა პირს.

„ასევე, ბრალდებული, სისტემატურად უკანონოდ უთვალთვალებდა დაზარალებულს, გადაადგილდებოდა მის საცხოვრებელ სახლთან და მასთან არასასურველ კომუნიკაციას ამყარებდა, რის შედეგად, დაზარალებულმა ფსიქიკური ტანჯვა განიცადა და იძულებული გახდა მნიშვნელოვნად შეეცვალა ცხოვრების წესი“ – წერს პროკურატურა.

სამეგრელო-ზემო სვანეთის პროკურატურის თანამშრომლებმა ბრალდებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე 27 ივლისს დააკავეს.

მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით (პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონო შენახვა და გავრცელება) და 151 პრიმა მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტით (ადევნება) წარედგინება, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

 

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
11-11 წელი მიუსაჯეს „ისლამურ სახელმწიფოსთან“ კავშირში ბრალდებულებს
11-11 წელი მიუსაჯეს „ისლამურ სახელმწიფოსთან“ კავშირში ბრალდებულებს
ცოლის მკვლელობის მცდელობის და დედაზე ძალადობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს
ცოლის მკვლელობის მცდელობის და დედაზე ძალადობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს
14 წლამდე მოზარდის მიმართ გარყვნილი ქმედებისთვის კაცს 10 წელი მიუსაჯეს
14 წლამდე მოზარდის მიმართ გარყვნილი ქმედებისთვის კაცს 10 წელი მიუსაჯეს
6 წელი მიუსაჯეს პირს, რომელიც დაზარალებულებს სახლების აშენებას დაჰპირდა და თანხა მიითვისა
6 წელი მიუსაჯეს პირს, რომელიც დაზარალებულებს სახლების აშენებას დაჰპირდა და თანხა მიითვისა

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 16 აგვისტო

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 9 დეკემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 17 სექტემბერი

‘He Got Roughed Up and Stopped Bothering Us’: Adjara Deputy Culture Minister on Confrontation with a Citizen 28.07.2026
‘He Got Roughed Up and Stopped Bothering Us’: Adjara Deputy Culture Minister on Confrontation with a Citizen
თინათინ რუხაძე თანამდებობიდან გადადგა 28.07.2026
თინათინ რუხაძე თანამდებობიდან გადადგა
პირადი ცხოვრების ხელყოფისა და ადევნების ბრალდებით დაკავებულს 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება 28.07.2026
პირადი ცხოვრების ხელყოფისა და ადევნების ბრალდებით დაკავებულს 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება
„გაილახა და დაგვანება თავი“ – აჭარაში „ოცნების“ კულტურის მინისტრის მოადგილე მოქალაქესთან დაპირისპირებაზე 28.07.2026
„გაილახა და დაგვანება თავი“ – აჭარაში „ოცნების“ კულტურის მინისტრის მოადგილე მოქალაქესთან დაპირისპირებაზე
ბახმაროში ტურისტი ქალი გააუპატიურეს 28.07.2026
ბახმაროში ტურისტი ქალი გააუპატიურეს
აჭარის მთავრობის შენობას, რომელშიც 3 სამინისტროა, დროებით გაამაგრებენ – „ცალკეული ზონები ავარიულია“ 28.07.2026
აჭარის მთავრობის შენობას, რომელშიც 3 სამინისტროა, დროებით გაამაგრებენ – „ცალკეული ზონები ავარიულია“