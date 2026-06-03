„დაგვიბრუნეთ მამიკო“ – თბილისში დაბადებულ სომეხს, 4 შვილის მამას საქართველოში არ უშვებენ

„დღეს შიმშილობა დავიწყე, სხვა გზა არ დამრჩა… ამაღამ შვილებთან ერთად პარლამენტთან დავრჩები, ლეიბები წამოღებული მაქვს,“ – ამბობს ინა სნიკოვა. იგი შსს-ს გადაწყვეტილებას აპროტესტებს, რომლის მიხედვითაც მის ქმარს, ერნესტ ავაქიმიანს საქართველოში არ უშვებენ. ამ საკითხზე „ბათუმელები“ 2026 წლის 29 მაისს წერდა.
ერნესტ ავაქიმიანი თბილისში დაბადებული სომეხია. იგი ოჯახთან ერთად საქართველოში ცხოვრობდა, თუმცა წლების წინ მას სომხეთის მოქალაქეობაც მიუღია. ერნესტ ავაქიმიანი ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც საქართველოს მოქალაქეობა შეუწყდა, იუსტიციის სახლს მიმართა და უთხრა, რომ მზადაა შეიჩეროს სომხეთის მოქალაქეობა, რადგან ეს დროებით სჭირდებოდა. ამ დროს ერნესტ ავაქიმიანს უკვე აღარ შეეძლო სამართლებრივად მოქალაქეობის მინიჭება მოეთხოვა, რადგან დარღვეული ჰქონდა საქართველოში კანონიერად ყოფნის ვადა. ერნესტს უთხრეს, რომ უნდა დაეტოვებინა საქართველო და როცა დაბრუნდებოდა სამშობლოში, შემდეგ მოეთხოვა მოქალაქეობა.
ერნესტ ავაქიმიანს სომხეთიდან საქართველოში 2025 წლის სექტემბრიდან აღარ უშვებენ. საზღვარზე შემოშვებაზე უარი ერნესტ ავაქიმიანმა გაასაჩივრა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, თუმცა სასამართლომ მისი საჩივარი არ დააკმაყოფილა. ადვოკატი დავით საფარიძე ამბობს, რომ სასამართლომ დაარღვია საერთაშორისო კონვენციით აღიარებული ოჯახის ერთიანობის პრინციპი.
„შიმშილობას ვაცხადებ, ოჯახის გაერთიანებას მოვითხოვ“, „დაგვიბრუნეთ მამიკო“ – ამ ბანერებით გამოჩნდა წუხელ პარლამენტთან ინა სნიკოვა სამ მცირეწლოვან შვილთან ერთად.
„მეოთხე შვილი, რომელიც ყველაზე უფროსია, დავტოვე დედამთილთან… 80 წლის ქალია, 8 წელი უსინათლო. გუშინ ცუდად გამხდარა და სასწრაფო გამოუძახებიათ,“ – გვიყვება ინა სნიკოვა. იგი ითხოვს, პირველ რიგში, 4 მცირეწლოვანი შვილის მამას სამშობლოში, თავის ოჯახში დაბრუნების შესაძლებლობა მიეცეს.
„მას არ ჩაუდენია დანაშაულია. შეიძლება რაღაც დაარღვია, მაგრამ ამის გამო დავისაჯეთ უკვე. მას აქვს უფლება მიმართოს იუსტიციას, მაგრამ ამის საშუალებას ფიზიკურად არ აძლევენ, ვერ შემოდის საზღვარზე. როგორ შეიძლება აქ დაბადებულ ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება საქართველოშია, არ უშვებდე საქართველოში?
პარლამენტთან მოსვლამდე გუშინ პირველად შსს-ში მივედი და შეხვედრა ვითხოვე. მალოდინეს, მერე ვიღაც გამოვიდა, ისტორია მოინიშნა და წავიდა. არაფერი არ იცვლება. ასე არ შეიძლება. სად წავიდე, ვის მივმართო?
ჩემი მაზლიც ავადაა, კლინიკაშია და ვერ გამოგვყავს… სოციალურად დაუცველები ვართ, ქობულეთში ნაქირავებ ბინაში ვცხოვრობთ.
ერნესტი მუსიკოსია, ის არჩენდა ოჯახს. მე ვერ ვმუშაობ, რადგან ფიზიკურად შეუძლებელია. სხვა გზა არ მაქვს. აქ უნდა დავრჩე ამაღამ, პარლამენტთან“ – ამბობს ინა სნიკოვა „ბათუმელებთან“.