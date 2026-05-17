„ჰომოფობია ახშობს ადამიანების ხმას“ – მზექალა შანიძის კომენტარი 17 მაისს

17 მაისს, ჰომოფობიასთან, ბიფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის მსოფლიო დღეს, ცნობილი ქართველი ენათმეცნიერი, აკადემიკოსი მზექალა შანიძე, „ნეტგაზეთს“ ამ დღესთან დაკავშირებით თავის კომენტარს უზიარებს.
„ჰომოფობია ახშობს ადამიანების ხმას და თავისუფლებას უზღუდავს მთელ საზოგადოებას“ – ასეთია ენათმეცნიერის კომენტარი.
მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში 17 მაისი აღინიშნება როგორც ჰომოფობიასთან, ბიფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის მსოფლიო დღე, თუმცა საქართველოში 2014 წელს დაარსებულ „ოჯახის სიწმინდის დღეს“ აღნიშნავენ, რომელიც ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღის საპირწონედ დააარსა საპატრიარქომ.
„ოჯახის სიწმინდის დღის“ დაარსებას წინ უძღოდა 2013 წლის 17 მაისს საქართველოში ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღისადმი მიძღვნილი დემონსტრაცია, სადაც ლგბტქი+ თემის წევრები და მათი უფლებების მხარდამჭერები იღებდნენ მონაწილეობას. ეს აქცია ძალადობის სამიზნე გახდა – მართლმადიდებელი სასულიერო პირების მიერ ორგანიზებულმა ადამიანებმა მათ ამის საშუალება არ მისცეს და თავად გამართეს ჰომოფობიური აქცია.
2014 წელს კი 17 მაისი, საპატრიარქომ, პატრიარქ ილია II-ის ინიციატივით, „ოჯახის სიწმინდის დღედ“ გამოაცხადა. მას შემდეგ თბილისსა და ბათუმში, საპატრიარქოსა და მთავრობის ჩართულობით და ორგანიზებით, ადამიანები იკრიბებიან და „ოჯახის სიწმინდეს“ ქუჩაში მსვლელობით აღნიშნავენ. შეკრებილების დიდი ნაწილი, ტრადიციულად, საჯარო მოხელეები და მუნიციპალური ორგანიზაციის თანამშრომლები არიან.
„ოცნება“ ამ დღეს, ფაქტობრივად, განიხილავს, როგორც თავისი მხარდამჭერების მსვლელობას ქალაქის ქუჩებში.