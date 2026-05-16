იაპონელი მოგზაური წერს, რომ ველოსიპედი, რომელიც ქობულეთში მოჰპარეს, ნაპოვნია

16.05.2026
იაპონელი მოგზაური, ნაოია ტაბიბიტო, რომელსაც 11 მაისს ქობულეთში ველოსიპედი მოჰპარეს, ინსტაგრამზე წერს, რომ მისი ველოსიპედი ნაპოვნია.

იგი წერს, რომ მისი ველოსიპედი ქობულეთიდან 120 კილომეტრის დაშორებით იპოვეს.

„პოლიციამ ის იპოვა!

ასევე მინდა გამოვხატო ჩემი გულწრფელი მადლიერება ყველას მიმართ, ვინც ხელი შეუწყო ამ ინფორმაციის გავრცელებას“ – წერს მოგზაური.

ველოსიპედი თვითნაკეთია და მისი საშუალებით იაპონელმა მოგზაურმა არაერთი ქვეყანა მოიარა. მას ველოსიპედი ქობულეთში მოჰპარეს.

„დილით რომ გავიღვიძე, ველოსიპედი, რომელიც კარვის გვერდით მეგულებოდა, აღარ დამხვდა“ – ამბობდა მოგზაური.

