როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 6 მარტის 21 საათიდან 7 მარტის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, წვიმა.
მთაში მოსალოდნელია თოვა.
იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი 12-17 მეტრი წამში.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:
- დღისით: 8 – 13 გრადუსი სითბო
- ღამით: 1 – 6 გრადუსი სითბო
მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 4 – 9 გრადუსი სითბო
- ღამით:0 – 5 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 1 – 6 გრადუსი სითბო
- ღამით: 5 – 10 გრადუსი ყინვა
ზღვის ღელვა 4 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +9 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, კვირას, 8 მარტს ღამით წვიმაა მოსალოდნელი, დღისით და მომდევნო 2 დღეს კი მოსალოდნელია უმეტესად უნალექო ამინდი.
________________
ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან