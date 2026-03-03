როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 3 მარტის 21 საათიდან 4 მარტის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, წვიმა.
მაღალ მთაში ზოგან მოთოვს.
იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი 12-17 მეტრი წამში.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:
- დღისით: 5 – 10 გრადუსი სითბო
- ღამით: 2 – 7 გრადუსი სითბო
მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 2 – 7 გრადუსი სითბო
- ღამით:0 – 3 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 0 – 5 გრადუსი სითბო
- ღამით: 3 – 8 გრადუსი ყინვა
ზღვის ღელვა 3-4 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +9 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, 5 მარტს ღამით მოსალოდნელია უმეტეს რაიონში წვიმა, მაღალ მთაში – ზოგან თოვა. 6 მარტს კი აჭარაში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი.
________________
ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან