როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში

03.03.2026 •
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 3 მარტის 21 საათიდან 4 მარტის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, წვიმა.

მაღალ მთაში ზოგან მოთოვს.

იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი 12-17 მეტრი წამში.

ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:

  • დღისით: 5 – 10 გრადუსი სითბო
  • ღამით: 2 – 7 გრადუსი სითბო

მთიან მუნიციპალიტეტებში:

  • დღისით: 2 – 7 გრადუსი სითბო
  • ღამით:0 – 3 გრადუსი სითბო

მაღალმთიან ზონაში:

  • დღისით: 0 – 5 გრადუსი სითბო
  • ღამით: 3 – 8 გრადუსი ყინვა

ზღვის ღელვა 3-4 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +9 გრადუსია.

სინოპტიკოსების ცნობით, 5 მარტს ღამით მოსალოდნელია უმეტეს რაიონში წვიმა, მაღალ მთაში – ზოგან თოვა. 6 მარტს კი აჭარაში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი.

ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან

