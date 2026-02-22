როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 22 თებერვლის 21 საათიდან 23 თებერვლის 21 საათამდე აჭარაში მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, წვიმა, მაღალ მთაში – თოვა.
იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:
- დღისით: 9 – 14 გრადუსი სითბო
- ღამით: 6 – 11 გრადუსი სითბო
მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 6 – 11 გრადუსი სითბო
- ღამით: 1 – 6 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 0 – 5 გრადუსი სითბო
- ღამით: 0- 5 გრადუსი ყინვა
ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +10 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, 24-25 თებერვალს აჭარაში მოსალოდნელია წვიმა, მთაში – თოვა.
____________
ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან