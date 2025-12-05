როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 5 დეკემბრის 21 საათიდან 6 დეკემბრის 21 საათამდე აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოდ.
იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი 8-13 მეტრი წამში.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:
- დღისით: 15 – 20 გრადუსი სითბო
- ღამით: 5 – 10 გრადუსი სითბო
მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 7 – 12 გრადუსი სითბო
- ღამით: 1 – 6 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 3 – 8 გრადუსი სითბო
ღამით: -2 –+3 გრადუსი
ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა კი +15 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, 7-8 დეკემბერს აჭარაში მოსალოდნელია უმეტესად უნალექო ამინდი.