2025 წელს საქართველოში აივ ინფექციის 516 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა

01.12.2025
2025 წელს საქართველოში აივ ინფექციის 516 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, პირველ დეკემბერს, შიდსის მსოფლიო დღე აღინიშნება.

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის სტატისტიკის თანახმად, 2025 წელს, ამ დრომდე, საქართველოში აივ ინფექციის 516 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა.

არვ მკურნალობაზეა 7163 (მათ შორის აფხაზეთში – 734) პაციენტი.

პაციენტთა უმრავლესობა 29-დან 40 წლამდე ასაკისაა.

რეგიონების მიხედვით, აივ/შიდსის ყველაზე მეტი შემთხვევა თბილისშია რეგისტრირებული – 4 325, მეორე ადგილზეა სამეგრელო – ზემო სვანეთის რეგიონი – 1412, ხოლო მესამეზე აჭარა – 1407 შემთხვევა. 

ინფიცირების გზების მიხედვით პირველ ადგილზეა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტი – შემთხვევათა 53.2 პროცენტი. მეორე ადგილზეა ნარკოტიკების ინექციური მოხმარება.

საქართველოში აივ/შიდსის მკურნალობა, არვ თერაპია, 100%-ით უფასოა.

მსოფლიო სტატისტიკის თანახმად საქართველო აივ ინფექცია/შიდსის დაბალი გავრცელების ქვეყნებს მიეკუთვნება, თუმცა შიდსის ცენტრის ინფორმაციით, აივ ინფიცირებულების სავარაუდო რაოდენობა საქართველოში 10500-მდეა, ეს კი ისეთი მცირერიცხოვანი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია.

ამავე თემაზე: 

როდის უნდა შეამოწმოთ, გაქვთ თუ არა აივ ინფექცია

