2025 წელს საქართველოში აივ ინფექციის 516 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა

დღეს, პირველ დეკემბერს, შიდსის მსოფლიო დღე აღინიშნება.
ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის სტატისტიკის თანახმად, 2025 წელს, ამ დრომდე, საქართველოში აივ ინფექციის 516 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა.
არვ მკურნალობაზეა 7163 (მათ შორის აფხაზეთში – 734) პაციენტი.
პაციენტთა უმრავლესობა 29-დან 40 წლამდე ასაკისაა.
რეგიონების მიხედვით, აივ/შიდსის ყველაზე მეტი შემთხვევა თბილისშია რეგისტრირებული – 4 325, მეორე ადგილზეა სამეგრელო – ზემო სვანეთის რეგიონი – 1412, ხოლო მესამეზე აჭარა – 1407 შემთხვევა.
ინფიცირების გზების მიხედვით პირველ ადგილზეა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტი – შემთხვევათა 53.2 პროცენტი. მეორე ადგილზეა ნარკოტიკების ინექციური მოხმარება.
საქართველოში აივ/შიდსის მკურნალობა, არვ თერაპია, 100%-ით უფასოა.
მსოფლიო სტატისტიკის თანახმად საქართველო აივ ინფექცია/შიდსის დაბალი გავრცელების ქვეყნებს მიეკუთვნება, თუმცა შიდსის ცენტრის ინფორმაციით, აივ ინფიცირებულების სავარაუდო რაოდენობა საქართველოში 10500-მდეა, ეს კი ისეთი მცირერიცხოვანი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია.
