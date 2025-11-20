ბათუმში ჰაერი კვლავ მტვრის ნაწილაკებითაა დაბინძურებული

მთავარი,სიახლეები

20.11.2025 •
ბათუმში დღეს, 20 ნოემბერს, ჰაერი მტვრის ნაწილაკებითაა დაბინძურებული. ჰაერში მყარი ნაწილაკების ზრდა, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, „უდაბნოს მტვრის მასების მცირედ გავრცელებას“ უკავშირდება.

„06 ნოემბრიდან, ზოგიერთ სადგურზე, ატმოსფერულ ჰაერში შეინიშნება მყარი ნაწილაკების [PM10 და PM2.5] კონცენტრაციის ზრდა. აღნიშნული პროცესი, ტრანსსასაზღვრო ხასიათისაა და განპირობებულია სამხრეთიდან უდაბნოს მტვრის მასების გავრცელებით.“ – წერია ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალზე.

ამავე პორტალის მიხედვით ბათუმში 20 ნოემბერს [დღის 5 საათის მონაცემებით], ჰაერში მყარი ნაწილაკების – PM10 და PM2.5 შემცველობის მაჩვენებელი არის ცუდი. ამ მონაცემს ტბელ აბუსერისძის ქუჩაზე მდებარე ავტომატური სადგური აფიქსირებს.

ბათუმში, ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სადგურის მონაცემები

რაც შეეხება ბათუმის ცენტრალურ პარკში განთავსებულ სადგურს, მონაცემებს არ აფიქსირებს.

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით „ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ავტომატურ სადგურზე ტექნიკური ხარვეზის გამო დროებით შეზღუდულია სადგურის მონაცემთან წვდომა. ტექნიკური ხარვეზის აღმოფხვრისთანავე პორტალზე მონაცემები ეტაპობრივად განახლდება“.

ბათუმში, ცენტრალურ პარკში მდებარე სადგური მონაცემებს დროებით არ ასახავს

ბათუმში ჰაერი მყარი ნაწილაკებით ნოემბრის დასაწყისშიც იყო დაბინძურებული.

სააგენტოს მიერ ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალზე მოცემულია ასევე ჯანდაცვითი რეკომენდაციებიც.

ეს რეკომენდაციები შეგიძლიათ ნახოთ ბმულზე:

