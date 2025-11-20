მთავარი,სიახლეები

თბილისში აქციაზე 13 დემონსტრანტი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით

20.11.2025 •
თბილისში აქციაზე 13 დემონსტრანტი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

წუხელ, 19 ნოემბრის ღამეს, პოლიციამ თბილისში პროევროპული საპროტესტო აქციის მონაწილეები დააკავა.

შს სამინისტროს ცნობით, დაკავებულია 13 მოქალაქე ადმინისტრაციული წესით.

შსს წერს, რომ „დაკავებული პირები არ დაემორჩილნენ პოლიციელთა კანონიერ მოთხოვნას და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს“.

19 ნოემბერს, 19:00 საათზე თსუ-დან დაანონსებული იყო პატიმრობაში მყოფი 21 წლის მათე დევიძის მხარდამჭერი აქცია-მსვლელობა. აქციის მონაწილეებმა მელიქიშვილის გავლით, რუსთველის გამზირზე გადაინაცვლეს, შემდეგ კი ნაწილმა მსვლელობა პოლიკარპე კაკაბაძის ქუჩაზე განაგრძო, თუმცა პოლიცია დემონსტრანტებს გზის სავალ ნაწილზე გადასვლის შესაძლებლობას არ აძლევდა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ბრალდებულებმა ავტომობილის ჩამოსაყვანად მოქალაქეს 50 000 აშშ დოლარამდე გამოართვეს და მიისაკუთრეს – შსს
ბრალდებულებმა ავტომობილის ჩამოსაყვანად მოქალაქეს 50 000 აშშ დოლარამდე გამოართვეს და მიისაკუთრეს – შსს
„ოცნება“ ცდილობს პროტესტის მონაწილეებისთვის გამოხატვის უფლების წართმევას – განცხადება
„ოცნება“ ცდილობს პროტესტის მონაწილეებისთვის გამოხატვის უფლების წართმევას – განცხადება
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევაზე ჯარიმები იზრდება
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევაზე ჯარიმები იზრდება
ანაკლიასთან ახლოს 380-მეტრიანი წარწერა, Megobari Act გამოჩნდა – გზავნილი აშშ-ს
ანაკლიასთან ახლოს 380-მეტრიანი წარწერა, Megobari Act გამოჩნდა – გზავნილი აშშ-ს

„იარაღიც რომ გაგვითავდეს, ნიჩბებით ვიბრძოლებთ“ – უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 17 აგვისტო

საფრანგეთი უკრაინას გამანადგურებლებს გადასცემს და უკრაინელ პილოტებს მოამზადებს

„მორიგი დარტყმა მედიის თავისუფლებაზე“ – კლუნების ფონდი მზია ამაღლობელის სააპელაციო განაჩენზე 20.11.2025
„მორიგი დარტყმა მედიის თავისუფლებაზე“ – კლუნების ფონდი მზია ამაღლობელის სააპელაციო განაჩენზე
თბილისში აქციაზე 13 დემონსტრანტი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით 20.11.2025
თბილისში აქციაზე 13 დემონსტრანტი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით
უცხოეთიდან საქართველოში 318.7 მილიონი აშშ დოლარი გადმოირიცხა – ფულადი გზავნილები ოქტომბერში 20.11.2025
უცხოეთიდან საქართველოში 318.7 მილიონი აშშ დოლარი გადმოირიცხა – ფულადი გზავნილები ოქტომბერში
ბრალდებულებმა ავტომობილის ჩამოსაყვანად მოქალაქეს 50 000 აშშ დოლარამდე გამოართვეს და მიისაკუთრეს – შსს 20.11.2025
ბრალდებულებმა ავტომობილის ჩამოსაყვანად მოქალაქეს 50 000 აშშ დოლარამდე გამოართვეს და მიისაკუთრეს – შსს
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 ნოემბერი 20.11.2025
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 ნოემბერი
„ოცნება“ ცდილობს პროტესტის მონაწილეებისთვის გამოხატვის უფლების წართმევას – განცხადება 19.11.2025
„ოცნება“ ცდილობს პროტესტის მონაწილეებისთვის გამოხატვის უფლების წართმევას – განცხადება