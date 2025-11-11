მთავარი,სიახლეები

ბათუმში მეზობლის დაჭრის ბრალდებით კაცი დააკავეს

11.11.2025
ბათუმში პოლიციამ ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების ბრალდებით დააკავა 1984 წელს დაბადებული, წარსულში ნასამართლევი ა.ბ..

შს სამინისტროს ცნობით, გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ბათუმში, ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაწყებული დაპირისპირებისას, მეზობლად მცხოვრებ – 1978 წელს დაბადებულ ი.მ. -ს დანის გამოყენებით, სხეულზე ჭრილობები მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა.

უწყების ინფორმაციით, დაშავებული კაცი კლინიკაში მოათავსეს, სადაც შესაბამისი სამედიცინო დახმარება ჩაუტარდა, ხოლო პოლიციამ ა.ბ.  ცხელ კვალზე დააკავა.

„სამართალდამცველებმა დანაშაულის ჩადენის იარაღი – დანა ნივთმტკიცებად ამოიღეს“ – წერს შსს.

ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 120-ე მუხლით მიმდინარეობს. დანაშაული 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

____________

კადრი შს სამინისტროს ვიდეომასალიდან.

