რუსულენოვან პროგრამებზე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 662 სტუდენტი სწავლობს

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში რუსულენოვანი პროგრამები 2012 წლიდან მოქმედებს.
„ბათუმელები“ დაუკავშირდა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას და სთხოვა იმ პროგრამების ჩამონათვალი, რომლებიც რუსულ ენაზე ისწავლება.
თავდაპირველ ჩამონათვალში 8 საბაკალავრო და ორი სამაგისტრო პროგრამაა მითითებული, თუმცა მას შემდეგ, რაც უნივერსიტეტს ვთხოვეთ მოეწოდებინა დამატებითი ინფორმაცია პროგრამების შესახებ, ასევე სტუდენტების რაოდენობა, რომლებიც ამ პროგრამებზე სწავლობენ, პროგრამების ჩამონათვალი შეიცვალა და 10 პროგრამის ნაცვლად, 8 პროგრამის შესახებ მივიღეთ ინფორმაცია.
უნივერსიტეტის ინფორმაციით, რუსულენოვან პროგრამებზე 662 სტუდენტი სწავლობს და მათგან 363 სტუდენტი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. რომელი ქვეყნებიდან არიან ეს სტუდენტები, დაზუსტებული არ არის.
საბაკალავრო პროგრამები ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სადაც სწავლა რუსულ ენაზე მიმდინარეობს:
ჟურნალისტიკა – ფუნქციონირებს 2012 წლიდან. დღევანდელი მდგომარეობით პროგრამაზე ირიცხება უცხო ქვეყნის 12 მოქალაქე;
არქიტექტურა – ფუნქციონირებს 2012 წლიდან, პროგრამაზე ირიცხება საქართველოს 63 მოქალაქე და უცხო ქვეყნის 45 მოქალაქე;
საერთაშორისო ურთიერთობები – ასევე ფუნქციონირებს 2012 წლიდან. დღევანდელი მდგომარეობით პროგრამაზე ირიცხება 78 სტუდენტი. მოწოდებულ ინფორმაციაში დაზუსტებული არ არის, სტუდენტები უცხოელები არიან, თუ საქართველოს მოქალაქეები;
ბიზნესის ადმინისტრირება – ფუნქციონირებს 2012 წლიდან, პროგრამაზე ირიცხება 106 უცხოელი სტუდენტი, 36 სტუდენტი კი საქართველოს მოქალაქეა;
საჯარო მმართველობის რუსულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა – ფუნქციონირებს 2014 წლიდან, დღეის მდგომარეობით პროგრამაზე ირიცხება 17 უცხოელი სტუდენტი;
რუსულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა – ინფორმატიკა, ხორციელდება 2012 წლიდან. პროგრამაზე ირიცხება 155 უცხოელი და 102 საქართველოს მოქალაქე სტუდენტი;
ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიებს რუსულ ენაზე სწავლობს 22 უცხოელი და 19 საქართველოს მოქალაქე, პროგრამა ფუნქციონირებს 2012 წლიდან;
რაც შეეხება მაგისტრატურას, პროგრამაზე – „ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები“, რომელიც 2022 წლიდან ამოქმედდა ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სწავლობს 6 უცხოელი და 1 საქართველოს მოქალაქე.
ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციიდან მოგვწერეს, რომ რუსულენოვანი პროგრამების დანერგვის საფუძველი „ბაზრის კვლევა“ გახდა.
„რუსულენოვანი პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესი დაკავშირებულია შრომის ბაზრის კვლევებთან, არამარტო რუსულენოვან, არამედ ინგლისურენოვან და ქართულენოვან პროგრამებთან მიმართებაშიც“ – მოგვწერა ადმინისტრაციამ.
მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინაში ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებები დაიწყო, საქართველოში რუსეთის ასიათასობით მოქალაქე შემოვიდა. ბოლო სამი თვის მონაცემებით კი – 567 ათასი.
2024 წელს საქართველოს მოქალაქეობა მიენიჭა 2361 პირს რუსეთიდან. ამის შესახებ ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ევროკავშირის გაფართოების წლიურ ანგარიშშია ნათქვამი.
რუსეთი, რომელსაც საქართველოს 20% აქვს ოკუპირებული, საოკუპაციო ხაზთან აგრძელებს მცოცავ ოკუპაციას.