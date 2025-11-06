შარშან საქართველოს მოქალაქეობა 2361 რუსეთის მოქალაქეს მიენიჭა – ევროკომისიის ანგარიში

2024 წელს საქართველოს მოქალაქეობა მიენიჭა 2361 პირს რუსეთიდან – ამის შესახებ ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ევროკავშირის გაფართოების წლიურ ანგარიშშია ნათქვამი.
დოკუმენტის მიხედვით, გასულ წელს საქართველოს მოქალაქეობა სულ 3587-მა პირმა მიიღო, აქედან უმრავლესობა იყო რუსეთიდან.
„2024 წელს საქართველოს მოქალაქეობა მიენიჭა 3587 პირს, რომელთაგან უმეტესობა იყო რუსეთიდან (2361), გერმანიიდან (251) და უკრაინიდან (175) – რაც 2023 წელთან შედარებით 476-ით მეტია. ამავე პერიოდში მოქალაქეობა დაკარგა 1592-მა პირმა, ძირითადად, რუსეთის მოქალაქეობის მიღების გამო (802 შემთხვევა),” – ვკითხულობთ ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულ 2025 წლის გაფართოების ანგარიშში.
იქვე დეტალურადაა განმარტებული, თუ როგორ ხდება მოქალაქეობის მიღება:
„საქართველოს მოქალაქეობის მიღება შეიძლება დაბადებით, ნატურალიზაციით, პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით, მოქალაქეობის აღდგენის, შვილად აყვანის ან წარმომავლობის საფუძველზე.
საქართველო, ზოგადად, არ იძლევა ორმაგ მოქალაქეობას, თუმცა განსაკუთრებულ შემთხვევებში პრეზიდენტს შეუძლია გასცეს ორმაგი მოქალაქეობის შენარჩუნების ნებართვა. მოქალაქეობის საკითხებს განიხილავს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო.
საქართველო უცხოეთის მოქალაქეებს არ სთავაზობს ფორმალურ, გარანტირებულ მოქალაქეობას ინვესტიციით ან „ოქროს პასპორტის“ პროგრამას, თუმცა ქვეყანა უცხოელებს საშუალებას აძლევს, ინვესტიციის გზით მიიღონ დროებითი ან მუდმივი ბინადრობის ნებართვა,“ – წერია ანგარიშში.
4 ნოემბერს ევროკომისიამ გამოაქვეყნა 2025 წლის გაფართოების ანგარიში, რომელიც მოიცავს ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველი 10 კანდიდატი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს ყოველწლიურ შეფასებას.
ანგარიშის თანახმად, საქართველოს კანდიდატის სტატუსისგან მხოლოდ სახელი დარჩა.
