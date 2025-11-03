მთავარი,სიახლეები

03.11.2025 •
4 ნოემბერს ბათუმში გაზი შეუწყდება 15 ათასზე მეტ აბონენტს
კომპანია „სოკარის“ ცნობით, ხვალ, 4 ნოემბრის 23:00 საათიდან 5 ნოემბრის 10:00 საათამდე ბათუმის მუნიციპალიტეტში გაზის მიწოდება 15 078 აბონენტს შეუწყდება.

„სოკარის“ ცნობით, გაზის შეწყვეტის მიზეზი გაზსადენზე დაგეგმილი სარემონტო საექსპლუატაციო სამუშაოებია.

გაზი შეწყდება შემდეგ ქუჩებზე:

  • პეტრე ბაგრატიონის ქუჩა
  • გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩა
  • აეროპორტის გზატკეცილი
  • ანატოლი კაჭარავას ქუჩა
  • დავით აღმაშენებლის ქუჩა
  • ფრიდონ ხალვაშის ქუჩა
  • პარმენ რურუას ქუჩა
  • ჟიული შარტავას ქუჩა 
  • ტბელ აბუსერიძის ქუჩა
  • გიორგი ლეონიძის ქუჩა
  • გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა
  • ლადო გუდიაშვილის ქუჩა
  • ხახულის ქუჩა

„სოკარის“ ცნობით, ბუნებრივი გაზის მიწოდება ეტაპობრივად დაიწყება 5 ნოემბრის 10:00 საათიდან და სრულად აღდგება დღის ბოლომდე.

კომპანია „სოკარ ჯორჯია გაზი“ აბონენტებს მოუწოდებს, დაკეტილ მდგომარეობაში იქონიონ ბინებში არსებული გაზის ონკანები და უყურადღებოდ არ დატოვონ გაზის დანადგარები.

