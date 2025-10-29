მთავარი,სიახლეები

ნინო დათაშვილი გირაოს საფუძველზე გაათავისუფლეს

29.10.2025 •
ნინო დათაშვილი გირაოს საფუძველზე გაათავისუფლეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 29 ოქტომბერს რუსთავის ქალთა ციხე გირაოს საფუძველზე დატოვა წინასწარ პატიმრობაში მყოფმა მასწავლებელმა, სამოქალაქო აქტივისტმა ნინო დათაშვილმა.

მასწავლებელსა და სინდისის პატიმარს, ნინო დათაშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული წინასწარი პატიმრობა თბილისის საქალაქო მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილმა 5000-ლარიანი გირაოთი დღეს შეუცვალა პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე.

პროკურატურის მიერ შუამდგომლობის დაყენებას გირაოს შესახებ წინ უძღოდა შემაშფოთებელი ცნობები ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მკვეთრ გაუარესებაზე. ციხეში ყოფნისას მისი მდგომარეობა დამძიმდა, მწვავე ტკივილების შედეგად იგი ვეღარ ესწრებოდა სასამართლო სხდომებს, ადვოკატების და მეუღლის თქმით, მისი გადაადგილება ხდებოდა სავარძლის მეშვეობით.

ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. შედეგად, პროკურატურამ, რომელიც აქამდე არ თანხმდებოდა ნინო დათაშვილის გირაოთი გათავისუფლებაზე, დღეს თავად მოითხოვა გირაო, 5 000 ლარი.

ნინო დათაშვილისთვის გირაოს თანხა, 5 000 ლარი, აქტივისტების თქმით, ზუსტად 8 წუთში შეგროვდა.

ნინო დათაშვილს პენიტენციურ დაწესებულებასთან მოქალაქეები დახვდნენ.

  • რა ხდება? 

სამოქალაქო აქტივისტი, სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ნინო დათაშვილი სასამართლოს მანდატურზე თავდასხმის ბრალდებით 20 ივნისს დააკავეს.

პროკურატურა მას ედავება სისხლის სამართლის კოდექსის 353-ე სეკუნდა მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას, კერძოდ, საჯარო მოსამსახურეზე – სასამართლოს მანდატურზე თავდასხმას მის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ქართველ ექიმთა საერთაშორისო ასოციაციის განცხადება ნინო დათაშვილზე
ქართველ ექიმთა საერთაშორისო ასოციაციის განცხადება ნინო დათაშვილზე
მოძრაობა „300 ქალის“ განცხადება ნინო დათაშვილზე
მოძრაობა „300 ქალის“ განცხადება ნინო დათაშვილზე
„ნინო დღეს მოიყვანეს ეტლით, სადაც იჯდა გაცრეცილი, გაშეშებული კისრით“
„ნინო დღეს მოიყვანეს ეტლით, სადაც იჯდა გაცრეცილი, გაშეშებული კისრით“
„მარჯვენა ხელ-ფეხს ფაქტობრივად ვერ ამოძრავებს“ – აქტივისტი ნინო დათაშვილზე
„მარჯვენა ხელ-ფეხს ფაქტობრივად ვერ ამოძრავებს“ – აქტივისტი ნინო დათაშვილზე

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 3 აპრილი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 28 ივლისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 27 აპრილი

ნინო დათაშვილი გირაოს საფუძველზე გაათავისუფლეს 29.10.2025
ნინო დათაშვილი გირაოს საფუძველზე გაათავისუფლეს
Georgia Prosecutors Move to Replace Nino Datashvili’s Detention with Bail Amid Critical Health Concerns 29.10.2025
Georgia Prosecutors Move to Replace Nino Datashvili’s Detention with Bail Amid Critical Health Concerns
„ოცნების“ ახალმა მერებმა დღეს მუშაობა დაიწყეს 29.10.2025
„ოცნების“ ახალმა მერებმა დღეს მუშაობა დაიწყეს
ქართველ ექიმთა საერთაშორისო ასოციაციის განცხადება ნინო დათაშვილზე 29.10.2025
ქართველ ექიმთა საერთაშორისო ასოციაციის განცხადება ნინო დათაშვილზე
Imprisoned Teacher and Civil Activist Nino Datashvili’s Health in Critical Condition, Defense Team Seeks Her Release 29.10.2025
Imprisoned Teacher and Civil Activist Nino Datashvili’s Health in Critical Condition, Defense Team Seeks Her Release
მოძრაობა „300 ქალის“ განცხადება ნინო დათაშვილზე 29.10.2025
მოძრაობა „300 ქალის“ განცხადება ნინო დათაშვილზე