ნინო დათაშვილი გირაოს საფუძველზე გაათავისუფლეს

დღეს, 29 ოქტომბერს რუსთავის ქალთა ციხე გირაოს საფუძველზე დატოვა წინასწარ პატიმრობაში მყოფმა მასწავლებელმა, სამოქალაქო აქტივისტმა ნინო დათაშვილმა.
მასწავლებელსა და სინდისის პატიმარს, ნინო დათაშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული წინასწარი პატიმრობა თბილისის საქალაქო მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილმა 5000-ლარიანი გირაოთი დღეს შეუცვალა პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე.
პროკურატურის მიერ შუამდგომლობის დაყენებას გირაოს შესახებ წინ უძღოდა შემაშფოთებელი ცნობები ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მკვეთრ გაუარესებაზე. ციხეში ყოფნისას მისი მდგომარეობა დამძიმდა, მწვავე ტკივილების შედეგად იგი ვეღარ ესწრებოდა სასამართლო სხდომებს, ადვოკატების და მეუღლის თქმით, მისი გადაადგილება ხდებოდა სავარძლის მეშვეობით.
ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. შედეგად, პროკურატურამ, რომელიც აქამდე არ თანხმდებოდა ნინო დათაშვილის გირაოთი გათავისუფლებაზე, დღეს თავად მოითხოვა გირაო, 5 000 ლარი.
ნინო დათაშვილისთვის გირაოს თანხა, 5 000 ლარი, აქტივისტების თქმით, ზუსტად 8 წუთში შეგროვდა.
ნინო დათაშვილს პენიტენციურ დაწესებულებასთან მოქალაქეები დახვდნენ.
- რა ხდება?
სამოქალაქო აქტივისტი, სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ნინო დათაშვილი სასამართლოს მანდატურზე თავდასხმის ბრალდებით 20 ივნისს დააკავეს.
პროკურატურა მას ედავება სისხლის სამართლის კოდექსის 353-ე სეკუნდა მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას, კერძოდ, საჯარო მოსამსახურეზე – სასამართლოს მანდატურზე თავდასხმას მის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს.