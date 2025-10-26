მთავარი,სიახლეები

როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან

26.10.2025 •
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 26 ოქტომბრის 21 საათიდან 27 ოქტომბრის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, ღამით ზოგან წვიმა, დღისით – უმეტესად უნალექოდ.

იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში.

ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:

  • დღისით: 18 – 23 გრადუსი სითბო
  • ღამით: 8 – 13 გრადუსი სითბო

მთიან მუნიციპალიტეტებში:

  • დღისით: 17 – 22 გრადუსი სითბო
  • ღამით: 5 – 10 გრადუსი სითბო

მაღალმთიან ზონაში:

  • დღისით: 10 – 15 გრადუსი სითბო
    ღამით: 0 – 5 გრადუსი სითბო

ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა კი +19 გრადუსია.

სინოპტიკოსების ცნობით 28 ოქტომბერს აჭარაში მოსალოდნელია უმეტესად უნალექო ამინდი, 29 ოქტომბერს კი კვლავ იწვიმებს.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში

„რუსებმა 3 თვის განმავლობაში 3 კილომეტრით წაიწიეს წინ“ – გადამდგარი გენერალი ომზე და მის დასრულებაზე

რუსეთმა 700 ათასი სამხედრო დაკარგა ომის დაწყებიდან დღემდე – უკრაინის გენშტაბი

რუსეთში დრონების თავდასხმის შედეგად ნავთობბაზა იწვის

სოჭი-ბათუმის თვითმფრინავი ბათუმის აეროპორტში ვერ დაჯდა და უკან გაბრუნდა 26.10.2025
სოჭი-ბათუმის თვითმფრინავი ბათუმის აეროპორტში ვერ დაჯდა და უკან გაბრუნდა
3 დღეში 60 ადამიანი დააკავეს „გზის გადაკეტვის“ საბაბით – შსს 26.10.2025
3 დღეში 60 ადამიანი დააკავეს „გზის გადაკეტვის“ საბაბით – შსს
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან 26.10.2025
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 26 ოქტომბერი 26.10.2025
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 26 ოქტომბერი
„არ გთხოვთ ჩვენთვის იბრძოლოთ. გთხოვთ, იბრძოლოთ ჩვენთან ერთად“ – ელენე ხოშტარიას მიმართვა 25.10.2025
„არ გთხოვთ ჩვენთვის იბრძოლოთ. გთხოვთ, იბრძოლოთ ჩვენთან ერთად“ – ელენე ხოშტარიას მიმართვა
გაათავისუფლეთ მზია ამაღლობელი – ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტის მიმართვა 25.10.2025
გაათავისუფლეთ მზია ამაღლობელი – ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტის მიმართვა