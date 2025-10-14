„ეს არ გავრცელდება მხოლოდ ერთ და ორ პარტიაზე“ – „ოცნება“ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას გეგმავს

„ოცნების“ პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ დღეს, 14 ოქტომბერს, მედიასთან კომენტარი გააკეთა დაანონსებულ საკონსტიტუციო სარჩელზე, რომლის თანახმადაც „ოცნება“ იმ პარტიების არაკონსტიტუციურად გამოცხადებას აპირებს, რომლებსაც „კოლექტიური ნაცმოძრაობის“ ქვეშ მოიაზრებს.
„სრულ სიას იხილავთ იმ დღეს, როცა ოფიციალურად შევა სარჩელი. რაც შეეხება მიდგომას და პრინციპს – პრინციპი არის შემდეგი: პირველი, ვინც 2012 წლამდე იყო სისხლიანი რეჟიმის წარმომადგენელი, მათზე აუცილებლად გავრცელდება ეს სარჩელი და რაც შეეხება 2012 წლის შემდგომ პერიოდს, ვინც ამ სისხლიან პოლიტიკურ ძალასთან ერთად მონაწილეობდა ქვეყნის წინააღმდეგ გამუდმებულ საბოტაჟში, რა თქმა უნდა, ყველას შეეხება ეს საკონსტიტუციო სარჩელი, დანარჩენზე გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო.
ეს არ გავრცელდება მხოლოდ ერთ და ორ პარტიაზე, სრულ სიას გაეცნობით, როდესაც სარჩელი შევა საკონსტიტუციო სასამართლოში და ეს მოხდება ძალიან მალე“, – თქვა ირაკლი კობახიძემ.
14 ოქტომბერს „ოცნების“ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, ირაკლი კირცხალიამ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მათივე საგამოძიებო კომისიის დასკვნის საფუძველზე მომზადებულ სარჩელს მმართველი პარტია საკონსტიტუციო სასამართლოში უახლოეს მომავალში შეიტანს. მისი თქმით, სარჩელის ტექსტზე მუშაობა თითქმის დასრულებულია.
მისი თქმით, კონსტიტუციის პრინციპების დამრღვევ პარტიასთან დაკავშირებულ პირებს აეკრძალებათ პასიური საარჩევნო უფლება.
