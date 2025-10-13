მთავარი,სიახლეები

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 13 ოქტომბერი

13.10.2025 •
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 13 ოქტომბერი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.
უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის დღევანდელი მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 13 ოქტომბრამდე პერიოდში, რუსეთის არმიის საბრძოლო დანაკარგი არის:

  • ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 123 950 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +1 140. ამ მონაცემებში შედის როგორც დაღუპულები ასევე დაჭრილები]
  • ტანკი – 11 251 ერთეული [+3]
  • ჯავშანტექნიკა – 23 345 ერთეული [+0]
  • საარტილერიო სისტემა – 33 599 ერთეული [+21]
  • MLRS – 1 520 ერთეული [+2]
  • საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 225 ერთეული [+0]
  • თვითმფრინავი – 427 ერთეული [+0]
  • ვერტმფრენი – 346 ერთეული [+0]
  • უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 69 242 ერთეული [+232]
  • ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 859 ერთეული [+0]
  • გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
  • წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
  • მანქანები და საწვავის ავზები – 64 043 ერთეული [+109]
  • სპეცტექნიკა – 3 977 ერთეული [+1]

უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.

უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 12 ოქტომბრამდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:

  • 667 თვითმფრინავი
  • 283 ვერტმფრენი
  • 89 600 უპილოტო საფრენი აპარატი
  • 631 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
  • 25 472 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
  • 1 598 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
  • 30 381 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
  • 43 755 სპეციალური სამხედრო მანქანა

ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.

ამასთან, აღნიშნულ მონაცემებთან ერთად რუსეთის თავდაცვა, უკრაინის და რუსეთის არმიის ცოცხალი ძალის საერთო დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს. უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ მონაცემებს არ აქვეყნებს არც უკრაინა.

რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.

ამავე თემაზე:

 

 

მთავარი ფოტო: უკრაინის გენშტაბი/facebook

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 ოქტომბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 ოქტომბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 11 ოქტომბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 11 ოქტომბერი
რა ხდება რუსეთ-უკრაინის ომში – ინტერვიუ გენერალთან 
რა ხდება რუსეთ-უკრაინის ომში – ინტერვიუ გენერალთან 
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 10 ოქტომბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 10 ოქტომბერი

ავთანდილ სურმანიძე სუს-ში გამოკითხვაზე დაიბარეს – ის უკრაინაში იბრძოდა

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 10 თებერვალი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 3 აგვისტო

ხანძარი „ოცნების ქალაქში“ – დაიწვა რამდენიმე ბარაკი 13.10.2025
ხანძარი „ოცნების ქალაქში“ – დაიწვა რამდენიმე ბარაკი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 13 ოქტომბერი 13.10.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 13 ოქტომბერი
ვიდეო მზია ამაღლობელის შესახებ – ჩვენება პრაღაში, „ფორუმი 2000“-ის დაჯილდოების ცერემონიალზე 12.10.2025
ვიდეო მზია ამაღლობელის შესახებ – ჩვენება პრაღაში, „ფორუმი 2000“-ის დაჯილდოების ცერემონიალზე
დღეს, პრაღაში, პასუხისმგებლობისა და სიმამაცისთვის მზია ამაღლობელს საერთაშორისო ჯილდო გადასცეს – ფორუმი 2000 12.10.2025
დღეს, პრაღაში, პასუხისმგებლობისა და სიმამაცისთვის მზია ამაღლობელს საერთაშორისო ჯილდო გადასცეს – ფორუმი 2000
აჭარის პოლიციის სამმართველოს თანამშრომელი ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს 12.10.2025
აჭარის პოლიციის სამმართველოს თანამშრომელი ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს
ბათუმში თაღლითობის მუხლით ორი პირი დავაკავეთ – შსს 12.10.2025
ბათუმში თაღლითობის მუხლით ორი პირი დავაკავეთ – შსს