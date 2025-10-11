ავთანდილ სურმანიძეს, რამაზ მამულაძესა და ხვიჩა გოგოხიას მოსამართლემ პატიმრობა შეუფარდა

მოსამართლე მზია გარშაულიშვილმა დააკმაყოფილა ქეთევან სონაძის შუამდგომლობა და 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ ია დარახველიძეს საპატიმრო გირაო შეუფარდა 10 000 ლარის ოდენობით. ავთანდილ სურმანიძეს, რამაზ მამულაძესა და ხვიჩა გოგოხიას კი — პატიმრობა.
ია დარახველიძეს გირაოს შეტანის ვადად 30 დღე განესაზღვრა.
სხდომის დასაწყისში პროკურატურა ოთხივე ბრალდებულისთვის პატიმრობას ითხოვდა. კრეატიული დირექტორისა და მუსიკოსის, ია დარახველიძის ადვოკატმა, რევაზ აჭარაძემ სასამართლოს წარუდგინა იას ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ეპილეფსიის და მისი მართვის გაიდლაინის შესახებ ინფორმაცია. შესაბამისად, დაასაბუთა რამდენად საფრთხის შემცველი ია დარახველიძისთვის პატიმრობაში ყოფნა, რომელსაც გასულ ღამეს, იზოლატორშიც ჰქონდა შეტევა.
პროკურორმა განაცხადა, რომ მისთვის ეს ინფორმაცია იყო სიახლე, საჭიროებდა გადამოწმებას და შესვენება ითხოვა. შესვენების შემდეგ, განაცხადა, რომ პროკურატურამ შეცვალა მიდგომა ია დარახველიძის მისამართით და მისთვის აღკვეთის ღონისძიებად საპატიმრო გირაო მოითხოვა, 10 000 ლარის ოდენობით. სამომავლოდ არ გამორიცხა აღკვეთის ღონისძიების შეცვლა სხვა პატიმრებისთვისაც, მათი მდგომარეობების გათვალისწინებით.
მანამდე მოსამართლე ეკა ბარბაქაძემ დააკმაყოფილა პროკურორ ნუკრი ჭიტაძის შუამდგომლობა და პატიმრობა შეუფარდა ამირან დოლიშვილს, ირაკლი ჩხვირკიას, გიორგი ქორქიას, ზაქრო ალბუთაშვილს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ერთმანეთის პარალელურად გაიმართა ორი სხდომა, სადაც 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული მორიგი 8 ადამიანისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე მსჯელობდნენ. ეს ამ დროისთვის დაკავებული 46 ადამიანიდან ბოლო რვა იყო.
დღეს, 11 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ერთმანეთის პარალელურად მიმდინარეობდა ორი სხდომა, სადაც 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული მორიგი 8 ადამიანისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე მსჯელობდნენ.