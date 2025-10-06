ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 6 ოქტომბერი

- ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 116 340 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +1 090. ამ მონაცემებში შედის როგორც დაღუპულები ასევე დაჭრილები]
- ტანკი – 11 235 ერთეული [+5]
- ჯავშანტექნიკა – 23 313 ერთეული [+14]
- საარტილერიო სისტემა – 33 464 ერთეული [+18]
- MLRS – 1 516 ერთეული [+0]
- საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 223 ერთეული [+1]
- თვითმფრინავი – 427 ერთეული [+0]
- ვერტმფრენი – 346 ერთეული [+0]
- უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 67 226 ერთეული [+363]
- ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 841 ერთეული [+38]
- გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
- წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
- მანქანები და საწვავის ავზები – 63 496 ერთეული [+63]
- სპეცტექნიკა – 3 971 ერთეული [+0]
უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.
უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 5 ოქტომბრამდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:
- 667 თვითმფრინავი
- 283 ვერტმფრენი
- 88 173 უპილოტო საფრენი აპარატი
- 631 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
- 25 361 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
- 1 593 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
- 30 195 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
- 43 231 სპეციალური სამხედრო მანქანა
ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.
ამასთან, აღნიშნულ მონაცემებთან ერთად რუსეთის თავდაცვა, უკრაინის და რუსეთის არმიის ცოცხალი ძალის საერთო დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს. უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ მონაცემებს არ აქვეყნებს არც უკრაინა.
რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.
