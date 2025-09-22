მთავარი,სიახლეები

„მზიას სიის“ მხარდაჭერის თხოვნით ქართველი ემიგრანტები ევროპარლამენტს მიმართავენ

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„მზიას სიის“ მხარდაჭერის წინადადებით ქართველმა ემიგრანტებმა ევროპარლამენტარებს მიმართეს.

„მზიას სიაში“ მოხვდებიან ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ „მოქალაქეთა წინააღმდეგ ძალადობრივი ქმედებების დაგეგმვასა და განხორციელებაში, წამებასა და მათ შესახებ დეზინფორმაციის გავრცელებაში, ცრუ ჩვენებების მიცემასა და უსამართლო განაჩენების გამოტანაში,“ – აღნიშნულია ქართველი ემიგრანტების ერთ-ერთი ჯგუფის „პლატფორმა 2025“-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

  • გამოცემა „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ დამფუძნებელი, ჟურნალისტი მზია ამაღლობელი უკანონო პატიმრობაში რჩება. მას მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.

ევროპარლამენტარებისადმი მიმართვას ხელს აწერს ქართველი ემიგრანტების 31 ჯგუფი და ორგანიზაცია ევროკავშირის ქვეყნებიდან, ასევე აშშ-დან, კანადიდან, შვეიცარიიდან, ისლანდიიდან, გაერთიანებული სამეფოდან, ნორვეგიიდან, მოლდოვადან, ავსტრალიიდან და ახალი ზელანდიიდან.

ქართველი ემიგრანტები მიიჩნევენ, რომ სწორედ „მზიას სია” უნდა გახდეს ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, თავისუფალ მედიასა და სამოქალაქო აქტივიზმზე ძალადობრივი თავდასხმების წინააღმდეგ მიმართული სასანქციო პაკეტის, ასევე რეპრესიული რეჟიმების წინააღმდეგ დასავლეთის მიზანმიმართული რეაგირების ინსტრუმენტის სახელი.

ვინ მოხვდება „მზიას სიაში“ – რის გაკეთებას გეგმავენ ემიგრანტები 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
„მზია ამ წინააღმდეგობის ხერხემალია, რეჟიმი უნდა გადატყდეს“ – ქართველი ემიგრანტი ნიდერლანდებიდან
არანაირ ფულს, ქონებას და შრომას აზრი არ აქვს, თუ ამათ შერჩებათ ეს ქვეყანა – ბათუმის აქციების მონაწილე
„სამშობლოს ცვლიან ძალაუფლებაზე და ეს არის ღალატი“- ემიგრანტი ბელგიიდან
როგორ ქალებს ებრძვის „ოცნება“ რუსთაველზე – მათი ღირებულებები გენიტალიების ჩვენება და შუა თითია
შსს 241 ათას ევროს იხდის 15 ძაღლში, ისინი ადამიანის სუნსა და ნარკოტიკის ძებნაზე არიან გაწვრთნილი 22.09.2025
უსახლკარო დედები ბათუმის მერიასთან: „მას აძლევენ ბინებს, ვინც მათი მხარდამჭერია“ 22.09.2025
რეჯებ ნიჟარაძის ქუჩაზე მოძრაობა ცალმხრივი იქნება – ბათუმის მერია 22.09.2025
„მზიას სიის“ მხარდაჭერის თხოვნით ქართველი ემიგრანტები ევროპარლამენტს მიმართავენ 22.09.2025
„მზია ამ წინააღმდეგობის ხერხემალია, რეჟიმი უნდა გადატყდეს“ – ქართველი ემიგრანტი ნიდერლანდებიდან 22.09.2025
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 22 სექტემბერი 22.09.2025
