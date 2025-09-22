„მზიას სიის“ მხარდაჭერის თხოვნით ქართველი ემიგრანტები ევროპარლამენტს მიმართავენ

„მზიას სიის“ მხარდაჭერის წინადადებით ქართველმა ემიგრანტებმა ევროპარლამენტარებს მიმართეს.
„მზიას სიაში“ მოხვდებიან ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ „მოქალაქეთა წინააღმდეგ ძალადობრივი ქმედებების დაგეგმვასა და განხორციელებაში, წამებასა და მათ შესახებ დეზინფორმაციის გავრცელებაში, ცრუ ჩვენებების მიცემასა და უსამართლო განაჩენების გამოტანაში,“ – აღნიშნულია ქართველი ემიგრანტების ერთ-ერთი ჯგუფის „პლატფორმა 2025“-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
- გამოცემა „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ დამფუძნებელი, ჟურნალისტი მზია ამაღლობელი უკანონო პატიმრობაში რჩება. მას მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.
ევროპარლამენტარებისადმი მიმართვას ხელს აწერს ქართველი ემიგრანტების 31 ჯგუფი და ორგანიზაცია ევროკავშირის ქვეყნებიდან, ასევე აშშ-დან, კანადიდან, შვეიცარიიდან, ისლანდიიდან, გაერთიანებული სამეფოდან, ნორვეგიიდან, მოლდოვადან, ავსტრალიიდან და ახალი ზელანდიიდან.
ქართველი ემიგრანტები მიიჩნევენ, რომ სწორედ „მზიას სია” უნდა გახდეს ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, თავისუფალ მედიასა და სამოქალაქო აქტივიზმზე ძალადობრივი თავდასხმების წინააღმდეგ მიმართული სასანქციო პაკეტის, ასევე რეპრესიული რეჟიმების წინააღმდეგ დასავლეთის მიზანმიმართული რეაგირების ინსტრუმენტის სახელი.
