მთავარი,სიახლეები

ბათუმში ბინების ყალბი გირავნობით თაღლითურად ნახევარ მილიონამდე ლარი მიითვისეს – შსს

21.09.2025 •
ბათუმში ბინების ყალბი გირავნობით თაღლითურად ნახევარ მილიონამდე ლარი მიითვისეს – შსს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აჭარის პოლიციამ ბათუმში ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი თაღლითობის ბრალდებით 4 პირი დააკავა.

გამოძიების ვერსიით, ბრალდებულებმა ბათუმში თაღლითური სქემით თითქმის ნახევარი მილიონი ლარი იშოვეს.

„დაკავებულები, ბათუმში, უძრავი ქონების გირავნობით დაინტერესებულ პირებს არწმუნებდნენ, რომ კონკრეტული ფართების სესხის სანაცვლოდ გირავნობით დატვირთვის და მათთვის დროებით სარგებლობაში გადაცემის უფლება გააჩნდათ, რის შემდეგაც მოტყუები ეუფლებოდნენ მოქალაქეების კუთვნილ თანხებს. ბრალდებულების მიერ ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად, 16 მოქალაქე დაზარალდა.

თაღლითური გზით მითვისებულმა თანხამ კი 461 306 ლარი შეადგინა,“ – აღნიშნულია შსს მიერ დღეს, 21 სექტემბერს გავრცელებულ ინფორმაციაში.

ეს დანაშაული 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
მდინარე ჭოროხიდან მგზავრები მაშველებმა გამოიყვანეს, მანქანა სავარაუდოდ წაიღო
მდინარე ჭოროხიდან მგზავრები მაშველებმა გამოიყვანეს, მანქანა სავარაუდოდ წაიღო
ძვირადღირებული ქონება, საჩუქრად მიღებული ფული – ვინ არიან პოლიციის შეუცვლელი უფროსები?
ძვირადღირებული ქონება, საჩუქრად მიღებული ფული – ვინ არიან პოლიციის შეუცვლელი უფროსები?
ბათუმში დააკავეს ისრაელის მოქალაქე, რომელსაც „ტინდერის თაღლითს“ უწოდებენ
ბათუმში დააკავეს ისრაელის მოქალაქე, რომელსაც „ტინდერის თაღლითს“ უწოდებენ
„ეს არის კანონისთვის ხაზის გადასმა“ – საიას იურისტი „ოცნების“ აქტივისტების გათავისუფლებაზე
„ეს არის კანონისთვის ხაზის გადასმა“ – საიას იურისტი „ოცნების“ აქტივისტების გათავისუფლებაზე

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 6 დეკემბერი

კიევში კიდევ 7 ქუჩას შეუცვალეს სახელი დერუსიფიკაციის ფარგლებში

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 1 ნოემბერი

ბათუმში ბინების ყალბი გირავნობით თაღლითურად ნახევარ მილიონამდე ლარი მიითვისეს – შსს 21.09.2025
ბათუმში ბინების ყალბი გირავნობით თაღლითურად ნახევარ მილიონამდე ლარი მიითვისეს – შსს
ხულოში, გოდერძის უღელტეხილზე თოვს – 21 სექტემბერია 21.09.2025
ხულოში, გოდერძის უღელტეხილზე თოვს – 21 სექტემბერია
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან 21.09.2025
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან
ბათუმის დიდი ნაწილი ისევ უწყლოდაა დარჩენილი – რას ამბობენ „ბათუმის წყალში“? 21.09.2025
ბათუმის დიდი ნაწილი ისევ უწყლოდაა დარჩენილი – რას ამბობენ „ბათუმის წყალში“?
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 სექტემბერი 21.09.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 სექტემბერი
არანაირ ფულს, ქონებას და შრომას აზრი არ აქვს, თუ ამათ შერჩებათ ეს ქვეყანა – ბათუმის აქციების მონაწილე 20.09.2025
არანაირ ფულს, ქონებას და შრომას აზრი არ აქვს, თუ ამათ შერჩებათ ეს ქვეყანა – ბათუმის აქციების მონაწილე