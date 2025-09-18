მთავარი,სიახლეები

ბათუმში გაავდრდება – უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი

18.09.2025 •
ბათუმში გაავდრდება – უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 18 სექტემბრის 21 საათიდან 19 სექტემბრის 21 საათამდე აჭარაში მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, წვიმა, დროგამოშვებით – ძლიერი.

იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში, შესაძლებელია გაძლიერდეს 20-25 მეტრი წმ-მდე.

ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლსა და მთიან რაიონებში:

  • დღისით: 20– 25 გრადუსი სითბო
  • ღამით: 12 – 17 გრადუსი სითბო

მაღალმთიან ზონაში:

  • დღისით: 13 – 18 გრადუსი სითბო
  • ღამით: 5 – 10 გრადუსი სითბო

ზღვის ღელვა 4-5 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +25 გრადუსია.

სინოპტიკოსების ცნობით, აჭარაში 20-21 სექტემბერს ძირითადად წვიმიანი ამინდი შენარჩუნდება.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 16 ნოემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 24 აგვისტო

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 21 სექტემბერი

„კანონის დარღვევას არ უნდა მოჰყვეს დაჯარიმება?“ – სალომე ზურაბიშვილი ჩიმაევზე 18.09.2025
„კანონის დარღვევას არ უნდა მოჰყვეს დაჯარიმება?“ – სალომე ზურაბიშვილი ჩიმაევზე
ბათუმში გაავდრდება – უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი 18.09.2025
ბათუმში გაავდრდება – უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი
„მზიას სია“ – ინტერვიუების ციკლი ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანთან ერთად | ქართველი ემიგრანტების ინიციატივა 18.09.2025
„მზიას სია“ – ინტერვიუების ციკლი ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანთან ერთად | ქართველი ემიგრანტების ინიციატივა
„საკანი 38 ანუ პატარა რუსთაველი“ – რეზო კიკნაძის წერილი ციხიდან 18.09.2025
„საკანი 38 ანუ პატარა რუსთაველი“ – რეზო კიკნაძის წერილი ციხიდან
ბევრი დანაშაული დაუგროვდათ და უნდათ თავი შეაფარონ ავტორიტარიზმს – მასწავლებელი „ოცნებაზე“ 18.09.2025
ბევრი დანაშაული დაუგროვდათ და უნდათ თავი შეაფარონ ავტორიტარიზმს – მასწავლებელი „ოცნებაზე“
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 18 სექტემბერი 18.09.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 18 სექტემბერი