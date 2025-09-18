ბათუმში გაავდრდება – უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 18 სექტემბრის 21 საათიდან 19 სექტემბრის 21 საათამდე აჭარაში მოსალოდნელია ღრუბლიანი ამინდი, წვიმა, დროგამოშვებით – ძლიერი.
იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში, შესაძლებელია გაძლიერდეს 20-25 მეტრი წმ-მდე.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლსა და მთიან რაიონებში:
- დღისით: 20– 25 გრადუსი სითბო
- ღამით: 12 – 17 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 13 – 18 გრადუსი სითბო
- ღამით: 5 – 10 გრადუსი სითბო
ზღვის ღელვა 4-5 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +25 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, აჭარაში 20-21 სექტემბერს ძირითადად წვიმიანი ამინდი შენარჩუნდება.